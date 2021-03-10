День ангела Тараса отмечают 10 марта.

Именно в этот день чтят память архиепископа Тарасия Константинопольского.

Имя Тарас происходит от греческого варианта Тарасиос и означает бунтовщик, смутьян, беспокойный.

Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Тараса, чтобы вы могли порадовать своих близких.

Поздравление с Днем ангела Тараса в СМС

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Дружно мы тебя поздравим,

Счастлив будь всегда, Тарас,

И желаем, чтобы в жизни

Побеждал ты много раз.

Обстоятельства, проблемы

Бодро ты преодолей,

Наслаждайся каждым мигом,

Сделай весь наш мир добрей!

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Тарас, в именины хочу пожелать,

Как в детстве, о чем-то хорошем мечтать

И верить, что в жизни всегда все возможно,

Хоть цели достичь может быть очень сложно.

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Бунтуй, Тарас, когда беда,

И беспокойся, если плохо,

Но если радости звезда

Взошла опять — не надо вздохов.

Храни тебя судьба, Тарас,

От зависти недобрых глаз.

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Мы Тараса поздравляем

С именинами его.

Приготовили мы тосты

И подарки для него.

Пусть Тарасу в этой жизни

Каждый день во всем везет,

Ангел пусть его Хранитель

Много счастья принесет!

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Пусть помощь предложат и совет

Друзья, что рядом много лет.

Пусть царствует в твоей жизни,

Тарас, везение и не будет в жизни сомнения!

10 марта в Украине празднуют третий день Масленицы — Лакомка. Ранее в этот день девушки проводили так называемые съезды: вместе со старшими они одевались в праздничную одежду и разъезжали по селу на санях.

Подробнее о праздновании третьего дня Масленицы — Лакомки читайте в материале Фактов ICTV.