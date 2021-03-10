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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Тараса: поздравления в СМС

День ангела Тараса отмечают 10 марта.

День ангела Тараса: поздравления в СМС

Именно в этот день чтят память архиепископа Тарасия Константинопольского.

Имя Тарас происходит от греческого варианта Тарасиос и означает бунтовщик, смутьян, беспокойный.

Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Тараса, чтобы вы могли порадовать своих близких.

Поздравление с Днем ангела Тараса в СМС

*****

Дружно мы тебя поздравим,
Счастлив будь всегда, Тарас,
И желаем, чтобы в жизни
Побеждал ты много раз.

Обстоятельства, проблемы
Бодро ты преодолей,
Наслаждайся каждым мигом,
Сделай весь наш мир добрей!

*****

Тарас, в именины хочу пожелать,
Как в детстве, о чем-то хорошем мечтать
И верить, что в жизни всегда все возможно,
Хоть цели достичь может быть очень сложно.

*****

Бунтуй, Тарас, когда беда,
И беспокойся, если плохо,
Но если радости звезда
Взошла опять — не надо вздохов.
Храни тебя судьба, Тарас,
От зависти недобрых глаз.

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*****

Мы Тараса поздравляем
С именинами его.
Приготовили мы тосты
И подарки для него.

Пусть Тарасу в этой жизни
Каждый день во всем везет,
Ангел пусть его Хранитель
Много счастья принесет!

*****

Пусть помощь предложат и совет
Друзья, что рядом много лет.
Пусть царствует в твоей жизни,
Тарас, везение и не будет в жизни сомнения!

10 марта в Украине празднуют третий день Масленицы — Лакомка. Ранее в этот день девушки проводили так называемые съезды: вместе со старшими они одевались в праздничную одежду и разъезжали по селу на санях.

Подробнее о праздновании третьего дня Масленицы — Лакомки читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pixabay

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