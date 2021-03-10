Мощный циклон с северо-запада Европы принесет в Украину 12 марта сильные снегопады с дождем и штормовой ветер.

Об этом предупреждает в соцсети синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг, 11 марта, украинцы еще будут наслаждаться сухой погодой и солнцем, поскольку антициклон Luitgard будет отгонять влажные облака и временно блокировать мощный циклон, который приближается вместе с атмосферными фронтами с северо-запада Европы.

— 12 марта мощная циклоничность принесет в Украину осложнения погоды с осадками и сильным ветром. Но завтра у нас еще будет без осадков, — прогнозирует синоптик.

Синоптики Укргидрометцентра подтвердили осложнение погоды 12 марта. Мокрый снег с дождем они обещают почти на всей территории Украины, кроме Востока.

Погода в Украине в марте 2021

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в марте украинцам не стоит ждать температурных рекордов, как и значительных дождей и снегопадов.

Подробнее о погоде в Украине в марте 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Наталка Діденко