Гороскоп на неделю, с 8 по 14 марта 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

13 марта в 12.21 по киевскому времени произойдет новолуние в знаке Рыбы. Оно ознаменуется новыми возможностями, но ради этого придется расставить приоритеты и от чего-то отказаться.

Это новолуние призывает довериться естественному течению жизни на ближайшие две недели. В этот день можно получить ответы на вопросы, обратившись к своей интуиции.

Новолуние в Рыбах усилит наши внутренние переживания и душевные терзания. Если вас что-то не устраивает в жизни, вы сможете посмотреть на существующую ситуацию под другим углом и найти решения. Кто-то начнет действовать иначе, а кто-то обретет новые связи и полезные контакты. Появятся прекрасные возможности начать все с чистого листа, особенно это касается романтических отношений.

Гороскоп для Овнов

В этот период у вас появится вдохновение, усилится обаяние, воображение, а обстоятельства будут складываться наилучшим образом для эффективной творческой деятельности и неформального общения с единомышленниками. Период неблагоприятен для работы, которая требует точных расчетов и соблюдения строгих рамок. Не следует вести какие-либо деловые переговоры или завершать их. Отложите составление доверительных соглашений и не говорите ничего такого, что потом может быть истолковано иначе. Избегайте алкоголя и других средств, меняющих сознание.

Гороскоп для Тельцов

Вы сможете в этот период влиять на людей, доносить информацию через образы, музыку и картины. Многим свойственно слишком идеалистично воспринимать свои романтические увлечения, поэтому не исключено разочарование в партнере. У вас может возникнуть тайная привязанность, усилится стремление к удовольствиям. Появляется лень, нежелание брать ответственность, что приводит к проблемам на работе. Обстоятельства способствует погружению в свой внутренний мир, могут появиться необычные фантазии, которые будут препятствовать реализации целей.

Гороскоп для Близнецов

Поспешные действия — главная причина неприятностей в этот период. Может всплыть тайная информация, что приведет к путанице в личных и деловых отношениях. Опасайтесь мошенничества и краж, ошибок в финансовых расчетах. Из-за необъективной оценки окружающей ситуации, легко можете стать жертвами собственной фантазии. Быстрая подверженность чужому влиянию может сделать из вас участника сплетен и интриг. Обдумывайте свои слова, не следует говорить ничего такого, что потом могло бы быть истолковано как ложь.

Гороскоп для Раков

В этот период вы станете более чувствительными. Вас потянет к любовным увлечениям, появится возможность познакомиться с будущим романтическим партнером. Благоприятное время для душевного единения с любимым человеком. Также у вас усилится творческое воображение, склонность к фантазиям, мечтательности. Повышается восприимчивость ко всему прекрасному, стремление к гармонии. Неделя благоприятна для тайных дел или работы в уединении.

Гороскоп для Львов

Прислушайтесь к своей интуиции, снам, а также обратите внимание на знаки, и вы найдете ответы на многие вопросы. Используйте все шансы и возможности, тогда вы обретете гармонию и счастье в любви. Хорошее время для поездки, связей с зарубежными и дальними партнерами. Любая деятельность с братьями, сестрами или соседями будет успешна. Если есть проблемы со здоровьем, то произойдет улучшение касательно заболеваний, которые связаны с гормонами или обменом веществ.

Гороскоп для Дев

В этот период у вас усиливается интуиция. Могут появиться тайные любовные связи или вы раскроете секрет кого-то из близких. Появляются возможности для реализации целей, но при этом требуется конструктивное взаимодействие с партнерами. Наилучший период для возобновления старых проектов, проявления инициативы, увольнения и прихода на новую работу. Также хороший период для малого бизнеса. В это время отлично будут проходить любые распродажи. То же самое относится к поездкам, обсуждениям и работе с информацией.

Гороскоп для Весов

Неделя насыщена любовными увлечениями, страстными встречами. Это будет период ярких, запоминающихся романтических свиданий. Даже если отношения окажутся недолговечны, то оставят в памяти приятные воспоминания. В деловой сфере удается достичь хороших результатов, ваши замыслы и совместные проекты будут успешными. В это время благоприятными будут презентации, путешествия, проведение или посещение лекций. Подходящее время для решения юридических и правовых дел.

Гороскоп для Скорпионов

Период благоприятен для интеллектуальной деятельности, творческой работы и демонстрации своих талантов. Результатом будет решение материальных проблем и обретение новых выгодных знакомств. Появится стабильность во многих сферах. Извне на вас будут давить, но энергии, чтобы это выдержать, хватит сполна. Даже если вначале эта энергия была порождена какой-либо проблемой, при решительных усилиях она будет направлена на осуществление позитивных намерений.

Гороскоп для Стрельцов

Формируются благоприятные условия для социальной активности и карьерного роста. Позитивный потенциал недели позволит вам создать фундамент для будующих успехов. Активная общественная деятельность и взаимодействие с людьми старшего поколения помогает обрести новые возможности, которые могут привести к позитивным изменениям, не смотря на некоторые обстоятельства. Отличный период для презентаций, проведения и посещения тренингов, решения юридических вопросов, планирования зарубежных поездок.

Гороскоп для Козерогов

Этот период подходит для непоспешной деятельности. Если дело застопорилось, успокойтесь, побудьте наедине, и вы сможете самостоятельно во всем разобраться. В этот период не стоит пытаться кого-то переубеждать, а тем более давить или пылко соблазнять чем-либо. Так как если последует отказ, то достичь согласия в будущем будет практически невозможно. Обстоятельства способствуют для тайной деятельности, скрытого получения экономической выгоды и доходов.

Гороскоп для Водолеев

Коллеги и партнеры могут отметить то, что вы стали медленнее выполнять работу. Возможны неприятные разговоры с руководством, представителями старшего поколения. Старайтесь не конфликтовать, даже если вас провоцируют. Будьте более внимательными и терпеливыми к окружающим, благодаря этому вы сможете обрести союзников и сделаете меньше ошибок. Это хороший период для расчетов, составления отчетов и другой нудной умственной работы. Записывайте все, что вам приходит в голову, в будущем многие идеи окажутся полезными.

Гороскоп для Рыб

Благоприятный период для вас — время гармонии, любви и исполнения желаний. Вдохновение значительно улучшит ваши творческие дела. Искусство поможет вам донести до других людей красоту и величие жизни, привить духовные ценности. Кто правильно воспользуется возможностями этой недели, сможет усилить влияние и укрепить свое положение в обществе. Хорошее время для получения юридических консультаций, решения споров и судебных дел. Удачно решаются все вопросы, которые связаны с зарубежьем.

Читайте Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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