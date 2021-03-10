Юморина 2021 пройдет без уличных концертов и карнавального шествия

В Одессе ежегодный фестиваль юмора и сатиры Юморина в этом году пройдет без уличных концертов и карнавального шествия.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

По ее словам, масштабного празднования фестиваля не будет из-за противоэпидемических мер, которые нужно соблюдать, чтобы не допускать дальнейшего распространения Covid-19. В то же время в Одессе проведут другие мероприятия, поскольку 1 апреля в город приедут жители других областей.

В городе планируют организовать проезд украшенных трамваев с клоунами, вместо концертов и карнавала. Также предполагается, что в Одессе обустроят специальные фотозоны и проведут флешмобы.

Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. За всю историю фестиваля юмора его несколько раз отменяли по различным причинам. В 2020 году Юморину отменили из-за пандемии Covid-19, тогда фестиваль прошел в онлайн-формате.

Красная зона

Из-за сложной эпидемической ситуации Одесская область может попасть в красную зону противоэпидемической опасности. Это может случиться уже в конце марта.

В области зараженных коронавирусом начали чаще госпитализировать, в начале февраля в больницы попадали 20% больных, в марте — уже 40% зараженных. Из-за продолжающейся нарастающей динамики регион рискует оказаться в ближайшее время в красной зоне.