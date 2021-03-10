С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресеньем. На какие еще даты следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021.
Также в этом месяце выпадает два дня, когда верующие поминают умерших родственников.
В частности, Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста – на 27 марта.
Важные даты, на которые следует обратить внимание, мы выделили жирным.
Список церковных праздников в марте 2021
- 1 марта – мученика Памфила пресвитера
- 2 марта – великомученика Феодора Тирона
- 3 марта – святителя Льва, папы Римского
- 4 марта – преподобных Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских
- 5 марта – благоверного князя Ярослава Мудрого
- 6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)
- 7 марта – Неделя о Страшном суде, или Неделя мясопустная
- 8 марта – начало Масленицы (Сырная неделя)
- 9 марта – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи
- 10 марта – святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского
- 11 марта – святителя Порфирия, архиепископа Газского
- 12 марта – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника
- 13 марта – преподобного Василия исповедника
- 14 марта – Прощеное воскресенье, преподобной мученицы Евдокии
- 15 марта – начало Великого поста (воздержание от пищи), Чистый понедельник
- 16 марта – Волоколамской иконы Божией Матери
- 17 марта – преподобного Герасима Вологодского
- 18 марта – иконы Божией Матери Воспитание
- 19 марта – обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме, икон Божией Матери Ченстоховская и Благодатное Небо
- 20 марта – иконы Божией Матери Споручница грешных
- 21 марта – преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского
- 22 марта – Сорок святых или День всех святых
- 23 марта – мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина и Руфина
- 24 марта – святителя Евфимия, архиепископа Новгородского
- 25 марта – Лиддской нерукотворной иконы Божией Матери
- 26 марта – перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского
- 27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста
- 28 марта – святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского
- 29 марта – мученика Савина Египетского
- 30 марта – День святого Алексея или Теплого Алексея
- 31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского
Выходные в марте 2021
В марте 2021 года у украинцев будет дополнительный выходной 8 марта, поскольку Международный женский день — это государственный праздник.
Он приходится на понедельник, поэтому граждане Украины будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.