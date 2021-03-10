Компания Apple может провести свою первую презентацию в 2021 году через несколько недель. Дату презентации назвали сразу два заслуженных сетевых информатора.

О планах по проведению онлайн-презентации сообщили Джон Проссер (Jon Prosser) и DuanRui.

По предварительной информации, 23 марта 2021 года Apple может представить метку-маячок AirTags, релиз которой уже несколько раз откладывали, новую линейку планшетов iPad, в том числе версии Pro и Mini, укороченные беспроводные наушники AirPods, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.

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Apple выпустит съемную батарею для iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить съемную батарею для iPhone. Она будет работать со смартфонами, которые поддерживают магнитную систему MagSafe.

Apple разрабатывает съемную батарею для iPhone больше года. Батарея будет крепиться к задней части телефона. А ее прототипы имеют белый резиновый корпус. Новый аккумулятор будет обеспечивать только дополнительное время работы и не является полноценным защитным чехлом.

Источник: ixbt