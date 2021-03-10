Восточный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Новый 2021 год по восточному гороскопу будет проходить под знаком белого металлического Быка. Смена энергий года по китайскому стилю наступает 4 февраля.

В этом году многим знакам китайского зодиака повезет, хотя некоторым стоит проявить осмотрительность. Обратите внимание на те сферы, в которых уровень энергии наивысший — в них вас ждет успех. Там, где уровень энергии ниже, следует проявить внимательность и заботу.

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Восточный гороскоп для всех знаков зодиака составил мастер китайской метафизики Давид Векуа.

Гороскоп для Быка на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, то ваш знак восточного зодиака — Бык.

2021 — это ваш год, а значит если вы будете вести себя естественно, то сможете добиться много. Спокойно, методично и целенаправленно идите и берите свое. В отношениях уделяйте внимание своему партнеру, потому что конкуренция усилится. Относительно здоровья — обратите внимание на желудочно-кишечный тракт, следите за питанием.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: +++++

Отношения: ++

Гороскоп для Тигра на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, то ваш знак восточного зодиака — Тигр.

2021 год для Тигров — время процветания и богатства. Активно стремитесь к заработкам, а в новых проектах вас ждет успех. Это отличный год, чтобы начать приятные новые отношения. Если вы уже состоите в браке, то берегитесь случайных увлечений. Контролируйте состояние своего здоровья заблаговременно, в остальном можете получать удовольствие от жизни.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: +++++

Отношения: +++

Гороскоп для Кролика на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, то ваш знак восточного зодиака — Кролик.

В наступающем 2021 году вам будет сопутствовать финансовая удача. Если вы думаете над прибыльным делом, то в этот период вам повезет. В личных отношениях проявите благоразумие и осмотрительность, не поддавайтесь на первое заманчивое предложение представителей противоположного пола. Со здоровьем все будет стабильно и спокойно. Поддерживайте хороший настрой в течение всего года.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: ++

Гороскоп для Дракона в 2021 году

Если вы родились в эти годы: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, то ваш знак восточного зодиака — Дракон.

На Драконов в 2021 году будет влиять энергия сильных конкурентов, поэтому дела в карьере и бизнесе будут идти не так быстро, как кажется. Обдумайте запасной бизнес-план. На отношения эта энергия также повлияет, берегите своих любимых, проводите с ними больше времени. Здоровье в порядке, тем не менее оно нуждается во внимательном отношении и заботе.

Здоровье: ++++

Карьера/финансы: ++

Отношения: +++

Гороскоп для Змеи на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, то ваш знак восточного зодиака — Змея.

2021 год для людей, рожденных в год Змеи — это отличное время для партнерства, старта дел и перехода на новую работу. Власть имущие будут поддерживать вас, дела будут складываться удачно. В романтических отношениях внимательнее присмотритесь к коллегам и людям, с которыми связаны по работе, если вы в поиске любви. Здоровье не принесет неожиданных сюрпризов, если будете беречь себя.

Здоровье: ++++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: +++

Гороскоп для Лошади на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, то ваш знак восточного зодиака — Лошадь.

В этом году рожденные под звездой Лошади будут способны на творческий подход в бизнесе и карьере. Доверяйте себе, вы справитесь с любыми задачами в 2021 году. Отношения следует строить бережно и аккуратно, так как есть вероятность того, что партнер будет обращать внимание на других. В сфере здоровья прислушивайтесь к мнению врачей, самолечение может принести нежелательный эффект в этом году.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: ++

Гороскоп для Козы на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, то ваш знак восточного зодиака — Коза.

Для вас этот год станет периодом переосмысления себя и своих жизненных приоритетов. То, что было для вас правильным ранее, теперь будет подвергнуто сомнению. Позаботьтесь о себе как с эмоциональной, так и с физической точки зрения. Просите близких о помощи и поддержке, тогда этот год для вас ознаменуется преображением и обновлением.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: ++

Отношения: +++

Гороскоп для Обезьяны на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, то ваш знак восточного зодиака — Обезьяна.

В 2021 году вы ищете поддержки у старших партнеров, интересуетесь привлечением инвестиций в свой бизнес. Если вы наемный сотрудник, то самое время просить прибавку к зарплате и лучшие условия труда. Этот год хорош для обучения и повышения квалификации. Звезда ученых сопутствует вам. В отношениях хорошо искать партнеров старше вас. Если вы уже в отношениях, то будете окружены заботой и лаской. Здоровье требует профилактического наблюдения.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: +++++

Гороскоп для Петуха на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, то ваш знак восточного зодиака — Петух.

Петухи получают в 2021 году прекрасные возможности для укрепления партнерских отношений — как на работе, так и в семье. Внимательно следите, чтобы эти отношения не переходили грань дозволенного, только если это не по вашему плану. Обязательно уделите внимание здоровью. Помните, чем лучше вы себя чувствуете, тем лучше идут дела.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: ++++

Гороскоп для Собаки на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, то ваш знак восточного зодиака — Собака.

Представителям знака Собаки нужно быть готовыми к серьезному противостоянию в бизнесе и на работе. Не сдавайте своих позиций, боритесь за место под солнцем, тогда вам обязательно повезет. Отношения с любимым человеком регулярно освежайте романтическими мероприятиями, это укрепит их. В сфере здоровья все будет благополучно, уделите время отдыху и восстановлению сил.

Здоровье: ++++

Карьера/финансы: ++

Отношения: +++

Гороскоп для Свиньи на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, то ваш знак восточного зодиака — Свинья.

В 2021 году Свиньи получат новые карьерные возможности. Будьте готовы в этом году занять руководящую должность, звезды благоприятствуют вам. В сфере любви и отношений следите за тем, чтобы ваш партнер не занимал слишком тоталитарную позицию. Стремитесь к гармонии и умиротворению. Для здоровья это сбалансированный год, займитесь энергетическими практиками.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: +++

Гороскоп для Крысы на 2021 год

Если вы родились в эти годы: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, то ваш знак восточного зодиака — Крыса.

На работе или в бизнесе 2021 год принесет Крысам потенциал, который поможет усилить свое влияние. Распорядитесь разумно такими возможностями. В отношениях постарайтесь уделить больше времени своей семье и любимому человеку. Они действительно требуют вашего участия. Внимательно отнеситесь к своему самочувствию, регулярно восстанавливайте ресурсы своего организма.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: +++

Отношения: +++

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.