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Факты / Lifestyle
Олена Баранова |

Собачья дипломатия. Как четырехлапые помогают мировым лидерам

Домашние животные американских президентов давно превратились в настоящих звезд. Особенно выделяются здесь четвероногие Барака Обамы — португальские водяные собаки Бо и Санни.

обама с собакой

О них написали книгу, снимали телешоу, а Мишель Обама даже жаловалась, что распорядок дня у ее собак более загружен, чем у нее. Но есть в таком внимании к животным и элемент политической технологии, — уверены специалисты.

И для политиков домашние животные — это не только верные друзья или часть имиджа. Используют их даже в серьезных дипломатических делах при решении геополитических вопросов.

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Лабрадора по кличке Кенни Владимир Путин неожиданно привел с собой в 2007-м на встречу с Ангелой Меркель, во время которой обсуждали строительство Северного потока. Он знал, что Меркель боится и не любит собак.

Но не только запугивать домашними любимцами можно на официальных переговорах, но и наоборот, создавать благоприятную атмосферу.

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко вспоминает, что ему домашние животные тоже помогали во время дипломатической карьеры.

Украинские политики тоже стараются не отставать от западных. Вот только хвастаются своими домашними любимцами преимущественно в соцсетях.

Политики утверждают, что домашние любимцы часто спасают их от стресса на работе.

Собака руководителя фракции Голос Ярослава Железняка на его свадьбе выносила кольца.

Джек Рассел Густаво — пес дипломатический. Вместе с семьей Кулебы уже был в долгосрочной командировке во Франции. На международной арене, признается Кулеба, собачья тематика часто помогает находить общий язык.

Как защитить домашних животных от Covid-19

Пока не известно, в распространении коронавируса среди людей животные играют ли какую-то роль. В любом случае соблюдения мер безопасности поможет защитить как людей, так и их домашних любимцев.

Об этом заявила официальный представитель американского Центра профилактики и контроля заболеваемости доктор Кейси Бартон Бехравеш 1 февраля.

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