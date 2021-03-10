Погода в марте 2021 года, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет в пределах средних многолетних значений.

В частности, средняя месячная температура первого месяца весны будет колебаться в пределах 0 +6 градусов.

Этот показатель близок к средним многолетним значениям.

Относительно осадков — здесь тоже не должно быть сюрпризов. Месячное количество ожидается на уровне 26-50 мм, в горных районах — до 40-85 мм.

По данным многолетних наблюдений, в марте средняя месячная температура воздуха обычно — от -3 до +2, на Закарпатье и крайнем Юге — местами +3 +6.

В то же время абсолютный температурный минимум составляет -22 -37, на юге — от -11 до -27 градусов.

Абсолютный максимум — от +16 до +29.

Предсказания сурка Тимки на весну 2021

2 февраля сурок-предсказатель Тимка III спрогнозировал, что весна 2021 в Украину придет через шесть недель.

Когда его разбудили после зимней спячки, он не смог увидеть свою тень, поскольку в этот день была облачная погода.