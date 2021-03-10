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Факты / Lifestyle
Марина Корзун |

Третий день Масленицы 2021 — Лакомка

Лакомка была самым хлопотным и разорительным днем Масленицы для семей, в которых было много дочерей. Поскольку блины готовили разные и с множеством начинок: с икрой, грибами, орехами, медом и фруктами.

Масляна 2020

Несмотря на это, угощения тещи в этот день имели не столько кулинарный, сколько ритуальный характер. Мама жены должна была продемонстрировать зятю свое расположение и угощением, и поведением.

За этим следила вся родня, приглашенная на застолье. С участием зятя и тещи также проводили различные игры и разыгрывали сценки.

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Кроме того, на третий день Масленицы молодые девушки проводили так называемые съезды: вместе со старшими они облачались в праздничные наряды и разъезжали по деревне на санях.

Они пели, катались с горок и подшучивали над холостыми парнями, а те угощали их блинами и конфетами.

Календарь церковных праздников на март

В календаре церковных праздников на март 2021 насчитывается 31 выдающаяся дата. В частности, с 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Фото: Pixabay

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