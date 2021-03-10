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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Утечка гелия в двигатель: Маск назвал причину взрыва корабля Starship после посадки

Причиной взрыва корабля Starship стала утечка гелия в двигатель во время приземления.

Утечка гелия в двигатель: Маск назвал причину взрыва корабля Starship после посадки

Об этом через неделю после запуска написал основатель SpaceX Илон Маск.

По его словам, из-за частичного попадания гелия из топливного бака, двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.

— Множественные исправления (делаем, — Ред.) в работе для SN11 (на следующий прототипа Starship, — Ред.), — написал Маск.

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4 марта американская космическая компания SpaceX запустила десятый прототип межпланетного многократного корабля Starship.

Накануне старта SN10 основатель компании Илон Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.

Однако вскоре после приземления прототип взорвался.

Фото: Depositphotos

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