Утечка гелия в двигатель: Маск назвал причину взрыва корабля Starship после посадки

Причиной взрыва корабля Starship стала утечка гелия в двигатель во время приземления.

Об этом через неделю после запуска написал основатель SpaceX Илон Маск.

По его словам, из-за частичного попадания гелия из топливного бака, двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.

— Множественные исправления (делаем, — Ред.) в работе для SN11 (на следующий прототипа Starship, — Ред.), — написал Маск.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

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4 марта американская космическая компания SpaceX запустила десятый прототип межпланетного многократного корабля Starship.

Накануне старта SN10 основатель компании Илон Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.

Однако вскоре после приземления прототип взорвался.