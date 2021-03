Утечка гелия в двигатель: Маск назвал причину взрыва корабля Starship после посадки

Причиной взрыва корабля Starship стала утечка гелия в двигатель во время приземления.

Об этом через неделю после запуска написал основатель SpaceX Илон Маск.

По его словам, из-за частичного попадания гелия из топливного бака, двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021