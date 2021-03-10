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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Как будут выглядеть AirPods 3: рассекречен дизайн новых наушников от Apple

Американская компания Apple выпустит наушники AirPods3, которые будут похожи на версию Pro 2020 года. Однако в новых наушников будет более короткая ножка.

AirPods

AirPods 3 будет иметь сменные силиконовые вкладыши, систему активного шумоподавления, увеличенное время автономной работы, усовершенствованные микрофоны и новую версию Bluetooth.

Наушники станут компактнее. Кейс по размерам будет подобен к кейсам первого и второго поколения AirPods и AirPods Pro.

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Презентация таких наушников состоится примерно 23 марта.

  • Как будут выглядеть AirPods 3: рассекречен дизайн новых наушников от Apple
  • Как будут выглядеть AirPods 3: рассекречен дизайн новых наушников от Apple
  • Как будут выглядеть AirPods 3: рассекречен дизайн новых наушников от Apple
  • Как будут выглядеть AirPods 3: рассекречен дизайн новых наушников от Apple
Как будут выглядеть AirPods 3: рассекречен дизайн новых наушников от Apple / 2 фотографии

Кроме этого, Apple планирует создавать AirPods, используя в производстве стекло.

Наушники будут внешнюю открытую поверхность, а верхний корпус будет из ламинированной стеклянной чаши.

Источник: Gizmochina

Фото: Depositphotos

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