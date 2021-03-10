11 марта — 70-й день года. Какие праздники отмечают в этот день и какие приметы существуют, читайте на Фактах ICTV.
11 марта — какой сегодня праздник
В этот день отмечается Всемирный день сантехника. Проходит праздник под эгидой Всемирного совета по сантехнике — The World Plumbing Council.
По церковному календарю верующие чтят память святителя Порфирия, который был архиепископом в V веке.
Именины 11 марта
День ангела 11 марта празднуют Иван и Николай.
Приметы на 11 марта
- Если перелетные птицы вернулись раньше, то будет хороший урожай.
- Если 11 марта чистое небо, лето будет жарким.
- Если слышно птиц, то скоро придет потепление.
- Если утром туман, то день будет солнечным.
Что нельзя делать 11 марта
- Нельзя заниматься садоводством.
- Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.
- Нельзя громко разговаривать и ругаться.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Календарь праздников на год
С 15 марта начинается Великий пост.
Он продлится до Пасхи 2 мая.
Подробнее о праздниках смотрите в церковном календаре на 2021 год.