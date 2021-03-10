11 марта — 70-й день года. Какие праздники отмечают в этот день и какие приметы существуют, читайте на Фактах ICTV.

11 марта — какой сегодня праздник

В этот день отмечается Всемирный день сантехника. Проходит праздник под эгидой Всемирного совета по сантехнике — The World Plumbing Council.

По церковному календарю верующие чтят память святителя Порфирия, который был архиепископом в V веке.

Именины 11 марта

День ангела 11 марта празднуют Иван и Николай.

Приметы на 11 марта

Если перелетные птицы вернулись раньше, то будет хороший урожай.

Если 11 марта чистое небо, лето будет жарким.

Если слышно птиц, то скоро придет потепление.

Если утром туман, то день будет солнечным.

Что нельзя делать 11 марта

Нельзя заниматься садоводством.

Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.

Нельзя громко разговаривать и ругаться.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Календарь праздников на год

С 15 марта начинается Великий пост.

Он продлится до Пасхи 2 мая.

Подробнее о праздниках смотрите в церковном календаре на 2021 год.