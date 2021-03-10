PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День сантехника: какой праздник 11 марта

11 марта — 70-й день года. Какие праздники отмечают в этот день и какие приметы существуют, читайте на Фактах ICTV.

День сантехника: какой праздник 11 марта

11 марта — какой сегодня праздник

В этот день отмечается Всемирный день сантехника. Проходит праздник под эгидой Всемирного совета по сантехнике — The World Plumbing Council.

По церковному календарю верующие чтят память святителя Порфирия, который был архиепископом в V веке.

Именины 11 марта

День ангела 11 марта празднуют Иван и Николай.

Приметы на 11 марта

  • Если перелетные птицы вернулись раньше, то будет хороший урожай.
  • Если 11 марта чистое небо, лето будет жарким.
  • Если слышно птиц, то скоро придет потепление.
  • Если утром туман, то день будет солнечным.
Читайте
Масленица и начало Великого поста: церковный календарь на март 2021

Что нельзя делать 11 марта

  • Нельзя заниматься садоводством.
  • Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной пищей.
  • Нельзя громко разговаривать и ругаться.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Календарь праздников на год

С 15 марта начинается Великий пост.

Он продлится до Пасхи 2 мая.

Подробнее о праздниках смотрите в церковном календаре на 2021 год.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка