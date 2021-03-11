Национальная сербская авиакомпания Air Serbia одна из первых начинает тестирование электронных Covid-паспортов.
Речь идет о специальном мобильном приложении для путешествий в условиях пандемии IATA Travel Pass.
Тестировать его будут совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта на рейсах Белград-Цюрих.
IATA Travel Pass позволяет хранить данные о тестировании на коронавирус, а также делиться ими с авиакомпанией еще до прибытия в аэропорт.
Приложение также будет отправлять обновленную информацию о карантинных ограничениях в разных странах.
Паспорта здоровья
Китайский мессенджер Wechat запускает собственную версию международного сертификата здоровья для туристов.
Китайский паспорт здоровья будет демонстрировать результаты тестов на антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от Covid-19.
Источник: Euractiv