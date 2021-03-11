Национальная сербская авиакомпания Air Serbia одна из первых начинает тестирование электронных Covid-паспортов.

Речь идет о специальном мобильном приложении для путешествий в условиях пандемии IATA Travel Pass.

Тестировать его будут совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта на рейсах Белград-Цюрих.

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IATA Travel Pass позволяет хранить данные о тестировании на коронавирус, а также делиться ими с авиакомпанией еще до прибытия в аэропорт.

Приложение также будет отправлять обновленную информацию о карантинных ограничениях в разных странах.

Паспорта здоровья

Китайский мессенджер Wechat запускает собственную версию международного сертификата здоровья для туристов.

Китайский паспорт здоровья будет демонстрировать результаты тестов на антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от Covid-19.

Источник: Euractiv