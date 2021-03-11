Компания Apple запускает новый поддомен с украиноязычной версией своего официального сайта. Он уже появился на веб-портале компании.

Сайт называется apple.com/ua и большинство информации на нем все еще представлено ​​на английском, на украинский переведена только часть.

Компания добавила перечень официальных продавцов продукции в Украине, а также список сервисных центров Apple.

Презентация Apple 2021

Сетевые информаторы сообщают, что презентация новых гаджетов Apple может пройти уже в ближайшие недели.

Apple может представить метку-маячок AirTags, новую линейку планшетов iPad, укороченные беспроводные наушники AirPods, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.

О проведении презентации сообщили Джон Проссер (Jon Prosser) и DuanRui.