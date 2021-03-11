Компания Apple запускает новый поддомен с украиноязычной версией своего официального сайта. Он уже появился на веб-портале компании.
Сайт называется apple.com/ua и большинство информации на нем все еще представлено на английском, на украинский переведена только часть.
Компания добавила перечень официальных продавцов продукции в Украине, а также список сервисных центров Apple.
Презентация Apple 2021
Сетевые информаторы сообщают, что презентация новых гаджетов Apple может пройти уже в ближайшие недели.
Apple может представить метку-маячок AirTags, новую линейку планшетов iPad, укороченные беспроводные наушники AirPods, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.
О проведении презентации сообщили Джон Проссер (Jon Prosser) и DuanRui.