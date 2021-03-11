PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Apple запустила украинскую версию сайта

Компания Apple запускает новый поддомен с украиноязычной версией своего официального сайта. Он уже появился на веб-портале компании.

apple

Сайт называется apple.com/ua и большинство информации на нем все еще представлено ​​на английском, на украинский переведена только часть.

Читайте
Как защитить детей в интернете: топ-5 правил для родителей

Компания добавила перечень официальных продавцов продукции в Украине, а также список сервисных центров Apple.

Презентация Apple 2021

Сетевые информаторы сообщают, что презентация новых гаджетов Apple может пройти уже в ближайшие недели.

Apple может представить метку-маячок AirTags, новую линейку планшетов iPad, укороченные беспроводные наушники AirPods, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.

О проведении презентации сообщили Джон Проссер (Jon Prosser) и DuanRui.

Фото: Unsplash

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка