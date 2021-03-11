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Факты / Lifestyle
Марина Корзун |

Четвертый день Масленицы – Широкий четверг, Разгуляй, Перелом

Широкий четверг был самым веселым днем Масленицы. В этот день можно было посмотреть на захватывающие кулачные бои, спектакли в забавных костюмах, а также поучаствовать в перетягивании каната.

Масляна 2019 привітання

Катание на лошадях и различные забавы сопровождались угощениями и радостными песнями. Кроме того, разгуляй славился прыжками через костер.

Переломным четвертый день Масленицы называли из-за того, что весна наконец-то вступала в свои законные права.

Также этот день считали временем перемирия. Люди разрешали все конфликты, чтобы вступить в Великий пост без обид и разногласий.

Широкий четверг был своеобразным выплеском отрицательной энергии, которая накопилась за зиму.

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Блины являются главным угощением на Масленицу. Наши предки верили, что блин символизирует солнце, потому что он такой же круглый и горячий.

По поверьям, вместе с масляными блинами человеку передается мощь и тепло небесного светила.

Также традиция печь блины на Масленицу связана со стремлением людей уговорить солнце с помощью вкусной выпечки согреть холодную землю.

Семь рецептов начинок для блинов на Масленицу 2021 можно найти в материале Фактов ICTV.

Фото: Pixabay

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