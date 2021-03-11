День ангела Анны празднуют несколько раз в году, в частности 11 марта. В переводе с древнегреческого имя Анна означает благодать.
Девушки с таким именем характеризуются застенчивостью, трудолюбием и особой искренностью. Анны очень доверчивы и любопытны, всегда любят узнавать новое и быть независимыми.
Поздравьте дорогих вам женщин и девушек с Днем ангела Анны. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС и картинках.
День ангела Анны — молитва
В этот день женщинам следует обратиться к Святой Анне и попросить у нее помощи.
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С сердцем, полным искреннего уважения, припадая пред Тобою, блаженная святая Анна! Ты — это Привилегированное и особенно любимое создание, которое своими чрезвычайными добродетелями и святостью заслужило себе у Бога на высшую милость: дать жизнь казны всех ласк, той блаженной между женщинами, Матери воплощенного Слова,
Пресвятой Деве Марии. Прошу Тебя, всемилостивейшая Святая, соизволь принять меня в число Твоих праведных слуг.
СМС-поздравления с Днем ангела Анны
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С Днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
Будь хороша всегда, румяна,
На сердце счастье пусть царит!
Пускай с небес Святая Анна
Тебя от слез и бед хранит!
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Тебя, Анюта, поздравляю,
И в именины я желаю,
Чтоб удавались все дела,
Добиться своего могла,
Любви большой, безумно чистой,
Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,
Чтоб самой ты была красивой,
На все дела хватало силы!
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Желаем в этот день для Анны
Счастливой и любимой быть,
Здоровья, счастья и удачи,
Сто лет без горестей прожить.
Поздравления в картинках с Днем ангела Анны
Календарь церковных праздников на март
Первый месяц весны имеет немало важных церковных дат. Один из важнейших праздников — Прощеное воскресенье, отмечают 14 марта.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на март 2021, чтобы не забыть поздравить родных и друзей.