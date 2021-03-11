День ангела Анны празднуют несколько раз в году, в частности 11 марта. В переводе с древнегреческого имя Анна означает благодать.

Девушки с таким именем характеризуются застенчивостью, трудолюбием и особой искренностью. Анны очень доверчивы и любопытны, всегда любят узнавать новое и быть независимыми.

Поздравьте дорогих вам женщин и девушек с Днем ангела Анны. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС и картинках.

День ангела Анны — молитва

В этот день женщинам следует обратиться к Святой Анне и попросить у нее помощи.

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С сердцем, полным искреннего уважения, припадая пред Тобою, блаженная святая Анна! Ты — это Привилегированное и особенно любимое создание, которое своими чрезвычайными добродетелями и святостью заслужило себе у Бога на высшую милость: дать жизнь казны всех ласк, той блаженной между женщинами, Матери воплощенного Слова,

Пресвятой Деве Марии. Прошу Тебя, всемилостивейшая Святая, соизволь принять меня в число Твоих праведных слуг.

СМС-поздравления с Днем ангела Анны

***

С Днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес Святая Анна

Тебя от слез и бед хранит!

***

Тебя, Анюта, поздравляю,

И в именины я желаю,

Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,

Любви большой, безумно чистой,

Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,

Чтоб самой ты была красивой,

На все дела хватало силы!

***

Желаем в этот день для Анны

Счастливой и любимой быть,

Здоровья, счастья и удачи,

Сто лет без горестей прожить.

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Поздравления в картинках с Днем ангела Анны

Календарь церковных праздников на март

Первый месяц весны имеет немало важных церковных дат. Один из важнейших праздников — Прощеное воскресенье, отмечают 14 марта.

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