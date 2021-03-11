Гороскоп 2021 на март — все знаки зодиака

Подробный гороскоп на март 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova). Март — один из самых благоприятных месяцев 2021 года. Если вы начали изменения в предыдущем месяце, то в марте вы будете двигаться в направлении реализации своих целей.

Многие обретают душевное спокойствие, удовлетворение, что способствует гармонии в личных и деловых взаимоотношениях.

С 4 марта Марс войдет в знак Близнецы, активность людей возрастет, особенно в утверждении своего мнения. Все настроены на восприятие и передачу информации, что может быть использовано специалистами по рекламе.

В этот период появляются лидеры, формирующие общественное мнение. Увеличивается поток информации, люди начинают более активно учиться, посещают лекции, семинары, онлайн-мероприятия, хотя интереса к учебе надолго не хватает. Наиболее удачный период для стартапов, новых проектов, рассчитанных на краткосрочный период. Хорошее время для деловых поездок, переговоров, которые предполагают быстрые выводы и решения. Связи завязываются достаточно быстро, переходят к главному вопросу и также легко распадаются.

Овен

Месяц решения многих задач, появление идей, обретение вдохновения, но проблемы создает поспешность и поверхностность, в итоге, к концу месяца, может накопиться множество незавершенных дел.

Физическая активность помогает наладить отношения с близкими и любимыми. Внешние раздражители отвлекают внимание, сложно сконцентрироваться на одной поставленной задаче. Сдержанность и отсутствие спешки поможет избежать множества проблем.

Читайте Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Хорошее время для перемен, легче приспосабливаться к новым условиям. Для творческой деятельности, март окажется очень успешным.

Телец

Благоприятный период — романтика, творчество и гармония присутствует во всех сферах жизни. Чрезмерная чувствительность и неустойчивость настроения, являются главными препятствиями в процессе достижения целей.

Удачно складываются поездки, связи с зарубежными и дальними партнерами. Интерес к культуре и искусству окажет положительное влияние на вашу профессиональную деятельность и повседневные дела. Период благоприятен для тайных дел или работы в уединении. Возможно улучшение течения некоторых заболеваний, связанных с гормональной сферой и разбалансировкой обмена жидкостей в организме.

Близнецы

Проявляется импульсивность, воинственность, вспыльчивость, потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание.

Проблемы возникают из-за склонности вмешиваться в любые рискованные ситуации, необдуманных поступков и принятия поспешных решений. Не стоит пытаться добиться всего и сразу, превышая свои возможности и полномочия – ваши ресурсы и возможности ограничены в этот период. Для окружающих ваш характер и поведение проявляется подобно вспышкам молнии, а это может спугнуть некоторых людей.

Рак

Ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Некоторые желания исполняются, помощь приходит с неожиданной стороны.

Наилучший период для серьезных разговоров и устранения проблем с партнерами, друзьями и единомышленниками. С их помощью вы найдете в жизни самые лучшие стороны. Общественная деятельность и социальная активность открывают новые благоприятные перспективы. Подходящее время для покупки дорогих вещей, недвижимости, решения юридических вопросов, улаживания общественных и финансовых дел.

Лев

Вы ощутите прилив бодрости, а для окружающих людей вы становитесь особенно значимыми. После напряженного предыдущего месяца, март принесет значительные улучшения. За счет личной привлекательности и физического обаяния, вам многое удается.

Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман. Можете рассчитывать на получение ссуды, успешное решение юридических дел.

Дева

В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Несобранность и нервозность могут привести к провалу деловых переговоров. Возможны несогласия и размолвки в личной жизни и на работе, столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении. Но если вы обуздаете свою самонадеянность, то сможете найти немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством.

Лучше не вступать в пререкания с представителями официальных органов и отложить походы в государственные учреждения.

Весы

Период укрепления дружеских отношений, эффективной коллективной деятельности и равноправия в партнерстве. Происходит обновление чувственного восприятия мира, появляется новизна, свежесть чувств.

Неожиданное творческое прояв­ление только приветствуется, оригинальные планы воплощаются в жизнь. Неожиданные знакомства, увлечения, романтические приключения могут привести к разрыву старых связей. Также возможны непредвиденные развязки любовных ис­торий. В начале марта появляется много необычных контактов и романтических встреч.

Скорпион

Усиливаются чувства, любовные переживания и душевные томления. Появляются возможности начать многое с чистого листа, особенно в сфере взаимоотношений.

Могут появиться необычные фантазии и желания. Под влиянием эмоций действия часто непоследовательные. Может всплыть информация об измене или обманах, что создаст ситуацию замешательства и путаницы в отношениях. Опасайтесь мошенничества и краж, ошибок в финансовых вопросах. Если вы связаны с творческой сферой, дизайном, архитектурой, скульптурой, то это будет плодотворный период.

Стрелец

Период больших достижений и стабилизации жизненных условий. Складываются благоприятные условия для профессионального успеха, станет возможным многое, что ранее было вам недоступным.

Благоприятное время для создания серьезного и долгосрочного делового проекта, результатом станет твердое положение в обществе. Вам будут содействовать высокопоставленные особы, начальники, особенно представители старшего поколения. Ваши личные потенциальные способности находятся на высоте, сила творчества поможет достичь отличных результатов, если сконцентрироваться на одной цели.

Козерог

Положительно развиваются все дела с деньгами, имуществом, земельными участками. Деловые связи, которые установятся в это время, будут очень ценными для будущего. Здоровье в этот период должно стабилизироваться, а симптомы хронических заболеваний на некоторое время исчезнут.

Благоприятное время для деятельности, связанной с законом, политикой или с административной ответственностью. Хорошее время для получения дополнительного образования, усовершенствования навыков, прохождения курсов повышения квалификации.

Водолей

Расширяется круг общения, происходит переоценка ценностей, появляются новые перспективы, достигаются цели. Период нужно использовать для внедрения и продвижения долгосрочных проектов, заключения длительных контрактов, работы, которая требует большого сосредоточения, настойчивости, выносливости и концентрации.

При условии терпеливости в действиях и обдуманности шагов, вы заложите прекрасный фундамент дальнейшего материального процветания, продвижения в карьере и общественном положении, профессиональных и личных успехов.

Рыбы

Возможна прибыль, благодаря удачным действиям в прошлом. Вероятна вовлеченность в политику, госструктуры, принятие на себя административной ответственности, расширение обязанностей.

События этого периода имеют огромную значимость для вашей дальнейшей жизни. Повышается ваша физическая подвижность, легкость на подъем. При ведении дел, однако, следует обратить внимание на склонность к необдуманным поступкам, скоропалительным решениям, необузданным финансовым амбициям. Если вам не хватало решимости что-либо осуществить, используйте этот период.