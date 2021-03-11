Лунный календарь на апрель 2021 года обещает очень много благоприятных дней и станет положительным периодом для любых начинаний. Опасных дней в четвертом месяце довольно мало. И все же, нужно знать, когда неблагоприятное время, чтобы избежать негативных последствий.

Апрель будет преисполнен успешными и счастливыми днями. Людей везде будет сопровождать везение.

Факты ICTV подготовили подробный календарь с лунными днями апреля 2021, чтобы вы узнали о благоприятных и неблагоприятных днях месяца.

Лунный календарь на апрель 2021

Лунный астропрогноз на 1 апреля

1 апреля ожидается полная нестабильность. Ваши эмоции будут на пределе и преимущественно с негативным оттенком. Поэтому вы будете склонны к опрометчивым и экстремальным решениям, которые не будут для вас успешными.

Лунный астропрогноз на 2 апреля

Это хороший день для путешествий и поездок. Начатые 2 апреля дела найдут успешное завершение. Это время принесет в вашу жизнь материальную стабильность.

Лунный астропрогноз на 3 апреля

Именно в это время можно легко достигать всего. В вашей голове будут господствовать гениальные идеи. Отношения с людьми будут спокойными и дружелюбными. Кроме того, на работе все будет без проблем.

Лунный астропрогноз на 4 апреля

Лунный календарь говорит, что в этот день энергия позволит реализовать в жизни много планов и целей. Не бойтесь энергично и активно действовать в своих начинаниях. Начатые новые дела будут успешными и получат одобрение.

Лунный астропрогноз на 5 апреля

Астрологи прогнозируют, что этот день будет отрицательным, особенно, для каких-либо отношений. Накапливается агрессия, которая будет прорываться неконтролируемыми вспышками. Многие пары 5 апреля будут скандалить и расходиться.

Лунный астропрогноз на 6 апреля

Время для размышлений над своими поступками, а также для нахождения правильных выводов. Если человек поймет все правильно, то в дальнейшем все будет складываться успешно.

Лунный астропрогноз на 7 апреля

7 апреля будут легко получаться любые достижения. Это удачный период для налаживания отношений, ведь атмосфера дня будет способствовать сближению людей.

Лунный астропрогноз на 8 апреля

Лунный календарь говорит, что 8 апреля все зависит от решений человека. Именно человек своими реакциями на события определит свое будущее. Но реакции могут быть отрицательными, что приведет к ухудшению судьбы. Поэтому нужно быть осторожным и не поддаваться на провокации.

Лунный астропрогноз на 9 апреля

Это один из самых мощных дней месяца. Люди будут чувствовать себя свободными, одухотворенными и счастливыми. Прекрасный день для новых начинаний, а также для создания семьи.

Лунный астропрогноз на 10 апреля

В этот день идеально пройдет все, что связано с любовью. 10 апреля — лучший день для брака и признания в любви.

Лунный астропрогноз на 11 апреля

Астрологи говорят, что будут возникать трудности и проблемы, которые можно решить, только приложив максимальную концентрацию и силу воли.

Лунный астропрогноз на 12 апреля

12 апреля в вашем коллективе возможны конфликты. Отношения с людьми будут напряжены. Также может быть много нелогичных событий.

Лунный астропрогноз на 13 апреля

Этот день лучше всего подходит для укрепления семейных и любовных связей. Но в работе лучше не проявлять излишнее рвение, так как оно может привести к провалу.

Лунный астропрогноз на 14 апреля

14 апреля — день для себя и развития. Прекрасно пройдут духовные и медитативные практики. Астрологи рекомендуют заниматься спортом, медитацией и другими полезными для здоровья процедурами.

Лунный астропрогноз на 15 апреля

Каждое дело, которое вы начнете 15 апреля, получит успешное решение в ближайшее время. Наиболее благоприятным будет день для деловых людей, бизнесменов и тех, кто занимается самореализацией в области карьеры.

Лунный астропрогноз на 16 апреля

Лунный календарь рекомендует в этот день избегать контактов с людьми и по возможности оставаться дома, так как в обществе будет царить повышенная агрессия и злость.

Лунный астропрогноз на 17 апреля

17 апреля пройдет благополучно и радостно. Будут легко решаться все вопросы, связанные с документами и недвижимостью. А на работе порадуют приятные сюрпризы.

Лунный астропрогноз на 18 апреля

Это будет спокойный день, который не принесет никаких сюрпризов. Можно не спеша заканчивать старые дела и готовиться к началу новых. Нужно просто расслабиться и получать от дня удовольствие.

Лунный астропрогноз на 19 апреля

19 апреля принесет много неприятностей, если вести себя активно. Также могут возникнуть проблемы из-за общения с людьми, которые имеют отрицательную энергетику.

Лунный астропрогноз на 20 апреля

По прогнозам астрологов, день прекрасно подходит для начала новых дел, выступлений, договоренностей и подписания договоров. Общение с людьми будет очень положительно на вас влиять. Работа будет успешной и результативной.

Лунный астропрогноз на 21 апреля

21 апреля наиболее положительными будут дела, связанные с ремонтом и покупкой мебели. Также можно покупать недвижимость и транспортные средства. Любые покупки будут качественными и по выгодной цене.

Лунный астропрогноз на 22 апреля

22 апреля — не лучший день в жизни. Жизненная сила иссякла, мало энергии и сил. Поэтому лучше просто отдохнуть и провести спокойный вечер в кругу семьи.

Лунный астропрогноз на 23 апреля

Это будет хороший день. Вас ждет прекрасное общение, активный отдых, путешествия и поездки. Люди будут чувствовать себя вдохновленными и активными. Есть большие шансы получить прибыль или повышение.

Лунный астропрогноз на 24 апреля

Астрологи уверяют, что отношения между людьми будут иметь оттенок злости и агрессии. Возможны скандалы между очень близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 25 апреля

25 апреля нужно начинать заниматься спортом, худеть, посещать косметолога, парикмахера и стоматолога. Если сегодня заболеть, то заболевание быстро и легко пройдет.

Лунный астропрогноз на 26 апреля

В этот день люди будут склонны к импульсивности и нелогичным суждениям. Существует риск судить другого только по внешнему обманчивому впечатлению. Также возможны серьезные ошибки.

Лунный астропрогноз на 27 апреля

Лунный календарь говорит, что в этот день будет повышаться интуиция, появляться дар предвидения. Человек сможет увидеть то, что раньше ему было неизвестно.

Лунный астропрогноз на 28 апреля

Прекрасный день для карьерного продвижения. Любые идеи будут восприняты положительно. А хорошие новости не будут заставят себя долго ждать.

Лунный астропрогноз на 29 апреля

29 апреля будет благоприятным для общения с людьми. Даже получится завести несколько новых полезных знакомств.

Лунный астропрогноз на 30 апреля

30 апреля есть риск принять неправильное решение, если не обдумать его хорошо. Нужно учитывать все пути развития проблемы. Очень важный анализ даже в мелких бытовых вопросах.

Любовный гороскоп 2021

2021 год можно назвать гармоничным. Но к привычным характеристикам добавляется определенное замедление, таинственность, скрытность, искаженные реакции.

Кроме того, для многих этот год окажется счастливым в личных взаимоотношениях, их оформлении и создании семьи.

Детальный любовный гороскоп 2021 читайте на Фактах ICTV.