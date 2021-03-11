День святого Патрика, который отмечается в Ирландии и многих странах мира 17 марта, посвящен покровителю страны, которого почитают за то, что он принес христианство на остров и якобы изгнал всех змей.

В Украине его начали праздновать недавно — в баре с друзьями, за бокалом пива и с хорошим настроением, как это делают ирландцы.

Сейчас продолжается адаптивный карантин из-за коронавируса. И хотя бары открыты в большинстве регионов, лучше не подвергать себя опасности и поздравить друзей просто открыткой или картинкой от Фактов ICTV.

Календарь праздников на 2021

В Украине, кроме официальных государственных праздников, есть неофициальные, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Все такие даты собраны в календаре неофициальных праздников на 2021 год.