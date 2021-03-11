В понедельник, 8 марта, начинается Масленица, а заканчивается она 14 марта. На следующий день начинается Великий пост.

Именно в этот день сравнивается продолжительность дня и ночи, а вслед за этим – день начинает увеличиваться.

По легенде, Солнце побеждает силы тьмы, заставляет зиму отступить и открыть путь к новому лету. Начинается новый солнечный год и оживает природа.

С наступлением первых солнечных дней люди радовались, что земля становится теплее. Именно поэтому появилась традиция печь круглые, как солнце, лепешки. Уже потом их заменили блинами.

Считалось, что угостившись таким кушаньем, у человека появится частичка солнечного света и тепла.

В праздничную неделю люди веселятся, ходят в гости и устраивают гулянья.

Наши предки на Масленицу устраивали самые разные забавы: сжигали чучело, катались на санях, купались в прорубях, ели блины и даже устраивали кулачные бои.

Раньше считалось, что если плохо отгуляешь на Масленицу – весь год проживешь бедно и скучно.

Многие люди ждут Масленицу 2021. Как и раньше, праздник отмечается с размахом — громкими песнями и веселыми танцами. А главным угощением считают блины.

Как и много лет назад, кульминация Масленицы – сжигание чучела, что означает окончание зимы.

Делали куклу из тряпок и соломы. Ее наряжали в женскую одежду и оставляли на неделю, а в воскресенье чучело сжигали. Это делалось для того, чтобы избавиться от символа зимы.

Церковные праздники в марте 2021

В марте 2021 года, кроме Масленицы и начала Великого поста, есть еще несколько дат, на которые следует обратить внимание.

Все православные праздники собраны в церковном календаре на март 2021.