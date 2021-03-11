Весной на территории Украины традиционно переводят часы на летнее время.

Перевод проводят соответственно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 О порядке исчисления времени на территории Украины. Факты ICTV рассказывают, когда будет переход на летнее время в Украине в 2021 году.

Переход на летнее время в Украине

В 2021 году перевод часов в Украине на летнее время будет в ночь с субботы на воскресенье 28 марта в 3.00 на 1 час вперед.

Многие считают, что перевод часов — пережиток прошлого. Однако это помогает уменьшить потребление электроэнергии. Такой шаг важен по экономическим и экологическим причинам.

Перевод привычного распорядка дня дважды в год приводит к тому, что большинство людей чувствуют себя усталыми и страдают от нарушений сна.

В такой период важно высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и пить поменьше кофе. Также важно оставить в голове только позитив — тогда перевод часов легко пройдет для организма.

Выходные в 2021 году

Украинцы будут отдыхать 14 дополнительных дней в 2021 году. В распоряжении Кабмина указали даты выходных.

В документе также прописали, когда переносят рабочие дни в 2021 году. Руководство страны отметило, что это будет способствовать планированию работниками времени своего отдыха.