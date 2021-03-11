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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Приметы и гадания на Масленицу 2021

Масленицу в 2021 году начинают праздновать 8 марта, а завершают 14 марта. Это древний славянский праздник, который посвящен концу зимы и весеннему пробуждению природы.

масляна

Приметы и гадания на Масленицу 2021 собрали Факты ICTV.

Гадание на блинах

Когда девушка наливает тесто для блинов на сковороду, то должна спросить: Что ждет меня в будущем? Каким получится первый блин, такое и будущее ждет. Если края ровные — девушку ждет счастливое замужество, если наоборот — брак принесет слезы.

Если блин легко перевернулся — замужество близко, если пристал, то в ближайшие три года его ждать не стоит.

Подгоревший посередине блин указывает на верного мужа. Если блин вышел румяным и аппетитным — будет крепкое здоровье.

Если блин тонкий, то год пройдет успешно, а толстый — ждите проблем.

Масленица 2020: приметы и гадания

Гадание на картах

Нужно взять новую колоду карт, вытащить из нее бубнового валета и на ночь положить под подушку. Когда будете ложиться спать, трижды скажите: Суженый-ряженый, приходи ко мне блины есть!

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Приметы на Масленицу 2021

  • Мороз на Масленицу — к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Чем больше блинов на столе, тем больше будет солнечных дней в году.
  • Если блины на Масленицу выходят пышными и хорошо пекутся, то год будет благополучным.
  • Если блины получаются очень тонкими, толстыми или бесформенными — это прогнозирует проблемы и неудачи.
  • Если блин пристал к сковородке, то в этом году девушка замуж не выйдет.
  • Если на Масленицу пришли неожиданные гости, то они принесут в ваш дом счастье и удачу.
  • Если перед Масленицей ударили морозы — лето будет холодным и дождливым.

Кроме Масленицы, в календаре церковных праздников на март есть еще одна важная дата. Так 15 марта начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением, который продлится до 1 мая.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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