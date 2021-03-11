SkyUp запускает новые рейсы в Стамбул: откуда будет летать и цены

Украинская авиакомпания SkyUp увеличивает количество вылетов в Турцию и запускает новые рейсы в Стамбул из Харькова и Запорожья.
Вылеты будут осуществляться по несколько раз в неделю.
Расписание рейсов:
- Харьков — Стамбул — Харьков: вторник, четверг и воскресенье;
- Запорожье — Стамбул — Запорожье: вторник, пятница и воскресенье.
Первый рейс из Харькова запланирован на 29 апреля, из Запорожья — 28 мая.
Цены:
- Харьков — Стамбул: от 1 286 грн (без багажа);
- Запорожье — Стамбул: от 1 272 грн (без багажа).
Рейсы SkyUp
В феврале авиакомпания SkyUp анонсировала запуски рейсов из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.
Количество вылетов по этим направлениям планируют увеличивать.
Подробнее о рейсах SkyUp читайте на Фактах ICTV.
Источник: SkyUp