SkyUp запускает новые рейсы в Стамбул: откуда будет летать и цены

Украинская авиакомпания SkyUp увеличивает количество вылетов в Турцию и запускает новые рейсы в Стамбул из Харькова и Запорожья.

Вылеты будут осуществляться по несколько раз в неделю.

Расписание рейсов:

Харьков — Стамбул — Харьков: вторник, четверг и воскресенье;

Запорожье — Стамбул — Запорожье: вторник, пятница и воскресенье.

Первый рейс из Харькова запланирован на 29 апреля, из Запорожья — 28 мая.

Цены:

Харьков — Стамбул: от 1 286 грн (без багажа);

Запорожье — Стамбул: от 1 272 грн (без багажа).

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Рейсы SkyUp

В феврале авиакомпания SkyUp анонсировала запуски рейсов из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.

Количество вылетов по этим направлениям планируют увеличивать.

Подробнее о рейсах SkyUp читайте на Фактах ICTV.

Источник: SkyUp