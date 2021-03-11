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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

SkyUp запускает новые рейсы в Стамбул: откуда будет летать и цены

Украинская авиакомпания SkyUp увеличивает количество вылетов в Турцию и запускает новые рейсы в Стамбул из Харькова и Запорожья.

SkyUp

Вылеты будут осуществляться по несколько раз в неделю.

Расписание рейсов:

  • Харьков — Стамбул — Харьков: вторник, четверг и воскресенье;
  • Запорожье — Стамбул — Запорожье: вторник, пятница и воскресенье.

Первый рейс из Харькова запланирован на 29 апреля, из Запорожья — 28 мая.

Цены:

  • Харьков — Стамбул: от 1 286 грн (без багажа);
  • Запорожье — Стамбул: от 1 272 грн (без багажа).
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Рейсы SkyUp

В феврале авиакомпания SkyUp анонсировала запуски рейсов из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.

Количество вылетов по этим направлениям планируют увеличивать.

Подробнее о рейсах SkyUp читайте на Фактах ICTV.

Источник: SkyUp

Фото: Depositphotos

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