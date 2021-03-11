Погода в Украине в субботу, 13 марта, будет с осадками, а уже в воскресенье, 14 марта, будет сухо.
В субботу, 13 марта, пройдет снег в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Дождливо будет в западных областях и на Юге Украины.
На Севере температура днем будет до +8°, ночью – до -5°.
На Юге дневная температура – до +8°, ночная – до +1°.
В западных регионах будет солнечно везде, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Синоптики прогнозируют до +9° днем и до +1° ночью.
На Востоке Украины предусматривается снег. Температура воздуха днем составит до +4° и -7° ночью.
В центральных областях преимущественно без осадков. Дневная температура составит до +8°, ночная — до -4°.
В Киеве ожидается мокрый снег только ночью. Днем следует ожидать до + 8° и до -2° ночью.
В воскресенье, 14 марта, будет облачно на Севере и Западе, на остальной территории – солнечно.
На Севере температура воздуха составит до +8° днем и +2° ночью.
На Юге температура воздуха прогреется до +11° днем. Ночью синоптики обещают до +5°.
На Западе – без существенных осадков. Температура воздуха днем составит до +9 и до +2° ночью.
На Востоке синоптики прогнозируют до +6° днем и +1° ночью.
В центральных областях температура воздуха составит до + 7 ° днем и до + 2 ° ночью.
В столице днем будет до +7°, ночью – до +2°.
Погода в Украине 11 марта
Погода 11 марта в Украине будет сухой и морозной. В большинстве областей ожидается солнечная погода.
Ветер – преимущественно юго-восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Подробнее о погоде в Украине 11 марта читайте в материале Фактов ICTV.