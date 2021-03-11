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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Снег, дожди и +11: прогноз погоды в Украине на выходные (КАРТА)

Погода в Украине в субботу, 13 марта, будет с осадками, а уже в воскресенье, 14 марта, будет сухо.

прогноз погоди_погода

В субботу, 13 марта, пройдет снег в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Дождливо будет в западных областях и на Юге Украины.

На Севере температура днем ​​будет до +8°, ночью – до -5°.

На Юге дневная температура – до +8°, ночная – до +1°.

В западных регионах будет солнечно везде, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Синоптики прогнозируют до +9° днем ​​и до +1° ночью.

На Востоке Украины предусматривается снег. Температура воздуха днем ​​составит до +4° и -7° ночью.

В центральных областях преимущественно без осадков. Дневная температура составит до +8°, ночная — до -4°.

В Киеве ожидается мокрый снег только ночью. Днем следует ожидать до + 8° и до -2° ночью.

погода 13 березня

В воскресенье, 14 марта, будет облачно на Севере и Западе, на остальной территории – солнечно.

На Севере температура воздуха составит до +8° днем ​​и +2° ночью.

На Юге температура воздуха прогреется до +11° днем. Ночью синоптики обещают до +5°.

На Западе – без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​составит до +9 и до +2° ночью.

На Востоке синоптики прогнозируют до +6° днем ​​и +1° ночью.

В центральных областях температура воздуха составит до + 7 ° днем ​​и до + 2 ° ночью.

В столице днем ​​будет до +7°, ночью – до +2°.

погода 14 березня

Погода в Украине 11 марта

Погода 11 марта в Украине будет сухой и морозной. В большинстве областей ожидается солнечная погода.

Ветер – преимущественно юго-восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Подробнее о погоде в Украине 11 марта читайте в материале Фактов ICTV.

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