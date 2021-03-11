SpaceX запустила в космос еще 60 интернет-спутников Starlink

Космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с 60 спутниками для пополнения орбитальной группировки сети интернет-покрытия системы Starlink.

Так, Falcon 9 запустили с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (Флорида) в 10.30 по киевскому времени.

Примерно через 1.05 после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту. А спустя восемь минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX должна осуществить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Это уже 21-й запуск на орбиту интернет-спутников, начиная с 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX сейчас состоит из 1 203 космических аппаратов.

В целом космическая компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов для создания полномасштабной сети, чтобы обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в Интернет с любой точки планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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SpaceX отменила запуск ракеты-носителя со спутниками

Недавно SpaceX отменила запуск Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Вылет отменили чуть больше за одну минуту до запланированного старта.

Однако компания не называет причину отмены запуска ракеты.