Укрзализныця продлила запрет на продажу билетов в области красной зоны карантина до 19 марта.

Ограничения будут касаться также посадки и высадки пассажиров в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

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УЗ сообщила, что ограничения снимут только после того, как эти области выйдут из красной зоны адаптивного карантина. Зато спецрейсы будут продолжать курсировать.

Спецрейсы в красные зоны

Укрзализныця готова запустить дополнительные поезда в красные регионы при условии увеличения количества таких областей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци, директор филиала Пассажирская компания Александр Перцовский на пресс-конференции и добавил, что билеты на эти рейсы будут продавать в объеме 50%, чтобы гарантировать безопасную перевозку пассажиров.