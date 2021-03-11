Укрзализныця продлила запрет на продажу билетов в области красной зоны карантина до 19 марта.
Ограничения будут касаться также посадки и высадки пассажиров в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.
УЗ сообщила, что ограничения снимут только после того, как эти области выйдут из красной зоны адаптивного карантина. Зато спецрейсы будут продолжать курсировать.
Спецрейсы в красные зоны
Укрзализныця готова запустить дополнительные поезда в красные регионы при условии увеличения количества таких областей.
Об этом сообщил исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци, директор филиала Пассажирская компания Александр Перцовский на пресс-конференции и добавил, что билеты на эти рейсы будут продавать в объеме 50%, чтобы гарантировать безопасную перевозку пассажиров.