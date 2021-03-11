12 марта отмечают несколько праздничных дат. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 12 марта и кто празднует именины в этот день.

12 марта — какой сегодня праздник

Так, 12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. Впервые его начали праздновать в 2008 году. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций Репортеры без границ и Международная амнистия.

Именины 12 марта

12 марта именины празднуют Прокоп, Макар, Марк, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

По религиозному календарю 12 марта отмечают день Прокопия. Еще одно название праздника — Дорогорушитель.

Это связано с тем, что в это время таял снег на дороге, поэтому долгие поездки становились опасными. В этот день нужно было приносить в дом сосновую ветку, которая не только очищала воздух, но и давала здоровье всей семьи.

Приметы на 12 марта

Идет дождь на Прокопа — лето будет хорошим.

Если на иве в этот день почки набухли — можно ждать богатого урожая.

Подснежники появились — пора начинать полевые работы.

Сны, увиденные в ночь на 12 марта, могут осуществиться на седьмой день. Рассказывать о них никому нельзя.

Что нельзя делать 12 марта

В этот день не рекомендуется отправляться в дальний путь. Однако, отправляясь в дорогу, прислушайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.