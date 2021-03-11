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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какого числа Прощеное воскресенье в 2021 (ДАТА)

Прощеное воскресенье 2021 отмечается перед первым днем Великого поста. Его дата меняется в зависимости от даты Пасхи.

прощена неділя

В 2021 году Прощеное воскресенье приходится на 14 марта.

Издавна считалось, что если в этот день люди не простят друг друга – соблюдать пост не будет иметь никакого смысла.

Согласно традициям, аскетизм и ограничения в еде могут быть не засчитанными, если не попросить прощения и не простить других. Необходимо подойти ко всем, перед кем человек чувствует вину, попросить прощения и пообещать не повторять прошлых плохих поступков.

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В первую очередь необходимо извиниться перед близкими – родственниками и друзьями, а также перед теми, кто покинул наш мир. Считается, что это поможет подготовить душу и разум к Великому посту.

На исповеди с отпущением грехов верующие путем прошения о прощении другу у друга очищают сердце и душу. Затем они встречают Пасху – день, когда воскрес Иисус Христос.

На следующий день после Прощенного воскресенья, 15 марта, начинается Великий пост, который продлится 40 дней, до Светлого Христова Воскресения. А когда будут праздновать Пасху в 2021 году — можно прочитать в нашем материале.

Фото: Depositphotos

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