Растущая луна в марте 2021 года наступит в середине месяца и продлится чуть ли не до конца. По прогнозам астрологов, растущую луну можно будет увидеть уже 14 марта.

В такой фазе светило будет находиться до 27 марта, исключением станет лишь 21 марта — в этот день луна будет в первой четверти.

Растущая луна — это период, когда человеческий организм накапливает больше энергии. Астрологи рекомендуют начинать активную жизнь, заниматься воплощением замыслов и решением сложных задач.

Недостаточная физическая активность может стать следствием агрессии и негатива. Кроме того, в этот период рекомендуют стричь волосы — так они будут отрастать быстрее.

Читайте Календарь магнитных бурь на 2021 год

Лунный календарь на март

Календарь по лунным дням укажет на благоприятные и негативные дни в месяце. Это поможет в построении планов и их реализации.

Смотрите подробный лунный календарь на март 2021, чтобы заблаговременно знать о негативном влиянии луны.