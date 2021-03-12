Как рассчитывается дата Пасхи
Все православные верующие знают, что Пасха не имеет постоянной даты. Она определяется за формулой, утвержденной для всех церквей на I Вселенском соборе в 325 году.
В частности, праздник всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после дня весеннего равноденствия.
Однако в XVI веке после введения григорианского (нового) стиля появились различия в определении даты Пасхи между церквями западного и восточного обрядов. Католики начали использовать новую формулу вычисления праздника, а православные сохранили юлианский (старый) стиль календаря. Поэтому Пасха у них в разные дни, хотя иногда они совпадают.
Для расчета даты церковь пользуется так называемыми пасхалиями — специальными таблицами (православная — александрийскими, а католическая — григорианскими).
Какого числа Пасха 2021
Православная — 2 мая, католическая – 4 апреля.
Какого числа Пасха 2022
Православная – 24 апреля, католическая – 17 апреля.
Какого числа Пасха 2023
Православная – 16 апреля, католическая – 9 апреля.
Какого числа Пасха 2024
Православная – 5 мая, католическая – 31 марта.
Какого числа Пасха 2025
Православная и католическая в один день – 20 апреля.
Какого числа Пасха 2026
Православная – 12 апреля, католическая – 5 апреля.
Какого числа Пасха 2027
Православная – 5 мая, католическая – 28 марта.
Какого числа Пасха 2028
Православная и католическая – 16 апреля.
Какого числа Пасха 2029
Православная – 8 апреля, католическая – 1 апреля.
Какого числа Пасха 2030
Православная – 28 апреля, католическая – 21 апреля.