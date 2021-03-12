День ангела Петра празднуют несколько раз в году, в частности 12 марта.
Имя Петр происходит от греческого слова петрос. Оно означает камень, скала, непоколебимость. Мужчины с таким именем обычно наделены жизненной мудростью с самого детства. Им присущи креатив, справедливость и искренность.
Жизнь у Петра обычно проходит достаточно бурно. Благодаря своей привлекательной внешности, мужественности и силе, он покоряет одну девушку за другой.
Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Петра в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать несколько приятных слов своим родным и близким.
День ангела Петра — поздравления в СМС
Петр, в этот праздник светлый
Пусть цветет на сердце лето!
Много счастья я желаю,
Чтобы жил, забот не зная!
***
Поздравляем мы Петра
С удовольствием!
Счастья, радости, добра
И спокойствия!
***
Имя Петр — значит камень.
С именинами поздравим
И желаем смелым быть,
Быть желанным и отважным,
Быть серьезным, мудрым быть,
Никогда не знать печалей,
Улыбаться, жизнь любить!
***
Любимому желаю Пете
На праздник именин прелестный,
Чтоб всех счастливей был на свете,
И жизнь текла бы интересно.
Мечты пусть сбудутся скорее,
И душу счастье согревает.
Полос побольше будет белых,
А черных вовсе не бывает
***
В День именин Вам, Петр, пожелаю
Найти заветную, желанную мечту!
И точно она сбудется, я знаю!
Найти ее, хотите, помогу?
Желаю Вам улыбок самых теплых,
От самых верных, преданных друзей!
Успехов Вам желаю я огромных,
И самых добрых и счастливых дней!
Поздравления в картинках с днем ангела Петра
Календарь праздников 2021
В 2021 году будет много праздничных дат. Календарь церковных праздников на 2021 год показывает, что в этом году будет немало тематических праздников.
Также в этом году отмечают Рождество Христово, Сретение Господне, Масленицу, Пасху или Светлое Христово Воскресение, Медовый Спас или Маковея, Ореховый Спас, Покров Пресвятой Богородицы и много других церковных праздников. В этот день важно сказать своим друзьям, коллегам и близким о том, что вы их очень цените и любите.