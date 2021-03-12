День ангела Петра празднуют несколько раз в году, в частности 12 марта.

Имя Петр происходит от греческого слова петрос. Оно означает камень, скала, непоколебимость. Мужчины с таким именем обычно наделены жизненной мудростью с самого детства. Им присущи креатив, справедливость и искренность.

Жизнь у Петра обычно проходит достаточно бурно. Благодаря своей привлекательной внешности, мужественности и силе, он покоряет одну девушку за другой.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Петра в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать несколько приятных слов своим родным и близким.

День ангела Петра — поздравления в СМС

Петр, в этот праздник светлый

Пусть цветет на сердце лето!

Много счастья я желаю,

Чтобы жил, забот не зная!

***

Поздравляем мы Петра

С удовольствием!

Счастья, радости, добра

И спокойствия!

***

Имя Петр — значит камень.

С именинами поздравим

И желаем смелым быть,

Быть желанным и отважным,

Быть серьезным, мудрым быть,

Никогда не знать печалей,

Улыбаться, жизнь любить!

***

Любимому желаю Пете

На праздник именин прелестный,

Чтоб всех счастливей был на свете,

И жизнь текла бы интересно.

Мечты пусть сбудутся скорее,

И душу счастье согревает.

Полос побольше будет белых,

А черных вовсе не бывает

***

В День именин Вам, Петр, пожелаю

Найти заветную, желанную мечту!

И точно она сбудется, я знаю!

Найти ее, хотите, помогу?

Желаю Вам улыбок самых теплых,

От самых верных, преданных друзей!

Успехов Вам желаю я огромных,

И самых добрых и счастливых дней!

Поздравления в картинках с днем ангела Петра

Календарь праздников 2021

В 2021 году будет много праздничных дат. Календарь церковных праздников на 2021 год показывает, что в этом году будет немало тематических праздников.

Также в этом году отмечают Рождество Христово, Сретение Господне, Масленицу, Пасху или Светлое Христово Воскресение, Медовый Спас или Маковея, Ореховый Спас, Покров Пресвятой Богородицы и много других церковных праздников. В этот день важно сказать своим друзьям, коллегам и близким о том, что вы их очень цените и любите.