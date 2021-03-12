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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

День ангела Степана — лучшие поздравления в открытках

12 марта — День ангела Степана. Имя имеет древнегреческие корни и означает венец или венок.

парень мужчина

Это имя обладает сильнейшей энергетикой, что является большой редкостью. Обладатели имени очень харизматичны и всесторонне развиты. С детства Степан проявляет интерес к учебе и творчеству.

Степан — добродушный, оптимистичный доброжелательный, юмористичный, дружелюбный и коммуникабельный. Степан пользуется бешеной популярностью среди девушек.

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В именины Степана 28 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

Поздравления с Днем ангела Степана в открытках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календарь церковных праздников

В 2021 году украинцы будут праздновать ряд больших церковных праздников. Среди них Рождество Христово, Сретение Господне, Масленица, Пасха или Светлое Христово Воскресение, Медовый Спас или Маковея, Ореховый Спас, Покров Пресвятой Богородицы и много других праздников.

Важно отслеживать даты в календаре, чтобы поздравить родных, друзей и коллег с праздничными датами. Подробный календарь церковных праздников на 2021 год читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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