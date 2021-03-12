День весеннего равноденствия в 2021 году выпадает на субботу, 20 марта.

Равноденствие – это явление, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Дневные и ночные часы приравниваются и составляют 12:00.

С весеннего равноденствия начинается астрономический (или тропический) год. Он составляет 365,2422 суток. Ежегодно праздник “продвигается” вперед на несколько часов из-за разницы календарного и астрономического времени. Поэтому число, на которое выпадает день весеннего равноденствия, может меняться.

Наши предки тщательно готовились к этому празднику. Хозяйки выпекали печенье в форме жаворонков, потому что существовало поверье, что перелетные птицы приносят тепло на крыльях.

Дети как чистые и безгрешные создания выставляли сладких жаворонков на порог, говоря “заклички” — короткие стишки и поговорки для приближения весны.

Для того, чтобы задобрить мороз, варили кисель из овса и пекли пресные колобки. Их ставили на окно или на порог в ночь после дня равноденствия.

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Часть угощений скармливали домашним животным и птицы, потому что верили, что это убережет животных от болезней.

В воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием, отмечают Пасху.

Формулу для определения этого праздника утвердили для всех церквей на I Вселенском соборе в 325 году.

Однако в XVI веке после введения григорианского (нового) стиля возникли разногласия в определении даты Пасхи между церквями западного и восточного обрядов. Католики начали использовать новую формулу исчисления праздника, а православные сохранили юлианский (старый) стиль календаря. Когда будут праздновать Пасху в 2021 году, читайте в материале Фактов ICTV.