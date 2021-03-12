Марсоход Perseverance аэрокосмического агентства США NASA записал новые звуки с Красной планеты.

Ровер сделал запись удара лазером по камню для отбора образцов древней жизни, которые соберут с Марса и доставят на Землю для дальнейшего исследования и изучения.

Такое исследование также провели для того, чтобы проверить, из какого материала состоят камни, находящиеся на Красной планете. Всего NASA опубликовала три аудиозаписи.

— Полученные звуки — замечательного качества. Невероятно, что мы будем работать с первыми звуками, когда-либо записанными на поверхности Марса, — отмечает научный сотрудник и преподаватель школы аэрокосмической инженерии ISAE-SUPAERO в Тулузе Наоми Мердок.

Первую аудиозапись звуков на Марсе сделали при помощи прибора SuperCam, способного совершать дистанционный анализ горных пород, которые могли бы содержать признаки прошлого микробной жизни на Марсе. Аудио сделали 19 февраля 2021 года, примерно через 18 часов после приземления.

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На втором аудио можно услышать звуки, похожие на ветер, особенно около 20-секундной отметки. Запись сделали на четвертый день пребывания марсохода на Красной планете.

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На третьей аудиозаписи можно услышать звуки выстрела лазера, 30 раз ударяющего по каменной цели на расстоянии около 3,1 метра. Некоторые выстрелы звучат немного громче, чем другие. Это дает основания предполагать, что физическая структура камня относительно твердая.

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Марсоход Perseverance

Марсоход NASA отправился на Красную планету еще летом 2020 года с определенной миссией — исследовать площадь Марса и собрать возможные доказательства существования древней жизни на планете.

Ровер приземлился на планету 18 февраля 2021 года в прямом эфире за семь минут. Именно столько времени понадобилось, чтобы космический корабль вошел в атмосферу и приземлился на Красную планету.

Собранные образцы жизни доставят на Землю для изучения и исследования поверхности Марса. Для этого роверу нужно будет преодолеть около 15 км. На это уйдет примерно два года.