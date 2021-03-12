Как удалить аккаунт Telegram (Телеграм) — ИНСТРУКЦИЯ

Как удалить аккаунт в Telegram
Для того, чтобы удалить свой аккаунт в Telegram, нужно перейти по ссылке и выполнить необходимые требования — https://my.telegram.org/auth?to=deactivate
Номер телефона
На сайте необходимо ввести номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт.
СМС-сообщение Telegram
Выберите Deactivate account
Следующий шаг — выберите в браузере Deactivate account и опишите причину удаления, остальное – не является обязательным.
Вы уверены в своем выборе?
Ваш аккаунт успешно удален
Поздравляем, вы прошли все шаги и ваш аккаунт в Telegram успешно удален.
Сохранятся ли переписки, после удаления аккаунта
Нет, все ваши переписки, а также фото и видео будут удалены. Единственная возможность сохранить — это скачать визуал на свой телефон или любое другое устройство.
Возможно ли зарегистрировать аккаунт на тот же номер?
Да, но нужно, чтобы прошло несколько дней. Хотя есть случаи, когда сделать это возможно сразу.