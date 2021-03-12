PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Как удалить аккаунт Telegram
Факты / Lifestyle
Дарина Манзюк |
Как удалить аккаунт Telegram

Как удалить аккаунт Telegram

Если вы решили удалить Telegram, читайте от Фактов ICTV пошаговую инструкцию, как это сделать.

Как удалить аккаунт в Telegram

Для того, чтобы удалить свой аккаунт в Telegram, нужно перейти по ссылке и выполнить необходимые требования — https://my.telegram.org/auth?to=deactivate

Номер телефона

На сайте необходимо ввести номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт.

СМС-сообщение Telegram

После ввода мобильного телефона на ваш аккаунт в Telegram придет код. Введите его из сообщения в браузере.

Как удалить аккаунт Telegram (Телеграм) — ИНСТРУКЦИЯ

Выберите Deactivate account

Следующий шаг — выберите в браузере Deactivate account и опишите причину удаления, остальное – не является обязательным.

Вы уверены в своем выборе?

Последний шаг — это ответить на вопрос: уверены ли вы в своем выборе. Выберите необходимую вам кнопку. Так или Yes, delete my account.

Как удалить аккаунт Telegram (Телеграм) — ИНСТРУКЦИЯ

Ваш аккаунт успешно удален

Поздравляем, вы прошли все шаги и ваш аккаунт в Telegram успешно удален.

Сохранятся  ли  переписки, после удаления аккаунта

Нет, все ваши переписки, а также фото и видео будут удалены. Единственная возможность сохранить — это скачать визуал на свой телефон или любое другое устройство.

Возможно ли зарегистрировать аккаунт на тот же номер?

Да, но нужно, чтобы прошло несколько дней. Хотя есть случаи, когда сделать это возможно сразу.

Фото: Depositphotos

Теги:
Загружается…

Вверх Вверх