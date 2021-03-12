13 марта отмечается Всемирный день сна. В этот день во всем мире активизируется социальная кампания по важном значении сна.
По церковному календарю верующие сегодня отмечают Васильев день, или день Василия-капельника. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – к счастью.
13 марта именины празднуют Василий, Кира, Марина, Николай и Нестор.
Народные приметы на 13 марта:
- Пошел дождь – летом будет хорошая погода.
- Прилетели грачи – снег скоро растает, но летом будет много дождей.
- Вокруг солнца видно круги – год будет урожайным.
- Пасмурная погода – ночью жди заморозков.
- Солнечный день – год будет плодородным.
Что нельзя делать 13 марта:
- сажать растения;
- выпивать, последствия могут быть плохими;
- шить и вышивать;
- брать деньги в долг;
- браться за тяжелую работу.
Сейчас в Украине продолжается Масляная, или Сырная неделя. Сразу после этого начнется Великий пост. Он приурочен к Светлому Христову Воскресению – главному событию в церковном календаре.
В течение 48 дней поста, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику, необходимо отказаться от определенных продуктов, развлечений и удовольствий, посвящая много времени самопознанию и молитвам.
Когда в Украине начинается Великий пост 2021, читайте в материале Фактов ICTV.