13 марта отмечается Всемирный день сна. В этот день во всем мире активизируется социальная кампания по важном значении сна.

По церковному календарю верующие сегодня отмечают Васильев день, или день Василия-капельника. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – к счастью.

13 марта именины празднуют Василий, Кира, Марина, Николай и Нестор.

Народные приметы на 13 марта:

Пошел дождь – летом будет хорошая погода.

Прилетели грачи – снег скоро растает, но летом будет много дождей.

Вокруг солнца видно круги – год будет урожайным.

Пасмурная погода – ночью жди заморозков.

Солнечный день – год будет плодородным.

Что нельзя делать 13 марта:

сажать растения;

выпивать, последствия могут быть плохими;

шить и вышивать;

брать деньги в долг;

браться за тяжелую работу.

Сейчас в Украине продолжается Масляная, или Сырная неделя. Сразу после этого начнется Великий пост. Он приурочен к Светлому Христову Воскресению – главному событию в церковном календаре.

В течение 48 дней поста, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику, необходимо отказаться от определенных продуктов, развлечений и удовольствий, посвящая много времени самопознанию и молитвам.

Когда в Украине начинается Великий пост 2021, читайте в материале Фактов ICTV.