Курс биткоина к доллару превысил 59 тыс

Стоимость биткоина снова выросла и превысила $59 тыс. Такие данные обнародовал портал CoinDesk.

Стоимость криптовалюты начала расти внезапно. Ведь в конце февраля курс биткоина упал до отметки $49,9 тыс. Его цена начала падать после того, как накануне обновила исторический максимум $58 тыс.

Но уже в начале марта стоимость биткоина превысила $50 тыс. и продолжила расти. До этого криптовалюта стоила немного дешевле и колебалась в пределах $47-49 тыс.

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Что происходит с биткоином

Стоимость биткоина начала расти примерно в начале февраля, когда компания Илона Маска Tesla сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту.

Также на курс биткоина могла повлиять информация о том, что Tesla планирует начать принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои товары.