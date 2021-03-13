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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Биткоин превысил $59 тыс. и обновил исторический максимум

Стоимость биткоина снова выросла и превысила $59 тыс. Такие данные обнародовал портал CoinDesk.

біткоін

Стоимость криптовалюты начала расти внезапно. Ведь в конце февраля курс биткоина упал до отметки $49,9 тыс. Его цена начала падать после того, как накануне обновила исторический максимум $58 тыс.

Но уже в начале марта стоимость биткоина превысила $50 тыс. и продолжила расти. До этого криптовалюта стоила немного дешевле и колебалась в пределах $47-49 тыс.

Курс биткоина к доллару превысил 59 тыс

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Что происходит с биткоином

Стоимость биткоина начала расти примерно в начале февраля, когда компания Илона Маска Tesla сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту.

Также на курс биткоина могла повлиять информация о том, что Tesla планирует начать принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои товары.

Фото: Unsplash

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