День ангела Марины 2021: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины отмечается 13 марта. Это имя в переводе с латинского означает “морская”.

Женщины с именем Марина находятся в перечне христианских мучеников: это Марина Берийська (Македонская) и Марина Антиохийская.

Праздник отмечается в соответствии с церковным календарем в честь Марины Антиохийской. Великомученица через свою веру была казнена в 15-летнем возрасте.

Если у вас есть родственники или подруги, которые носят это имя, тогда стоит отправить им поздравительную открытку. Чтобы было проще сделать это, Факты ICTV сделали эксклюзивные поздравления в открытках ко Дню ангела Марины.

Календарь церковных праздников на апрель

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на апрель 2021, где собрано немало важных дат.

Согласному церковному календарю 2021 года, с 1 по 30 апреля продлится многодневный Великий пост.

7 апреля верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля отмечается Лазарева Суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой вербы.