PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

День ангела Марины 2021: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины отмечается 13 марта. Это имя в переводе с латинского означает “морская”.

День ангела Марины 2021: лучшие открытки с поздравлениями

Женщины с именем Марина находятся в перечне христианских мучеников: это Марина Берийська (Македонская) и Марина Антиохийская.

Праздник отмечается в соответствии с церковным календарем в честь Марины Антиохийской. Великомученица через свою веру была казнена в 15-летнем возрасте.

Читайте
Какой праздник сегодня, 13 марта

Если у вас есть родственники или подруги, которые носят это имя, тогда стоит отправить им поздравительную открытку. Чтобы было проще сделать это, Факты ICTV сделали эксклюзивные поздравления в открытках ко Дню ангела Марины.

День ангела Марины 2021: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины 2021: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины 2021: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины 2021: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Марины 2021: лучшие открытки с поздравлениями

Календарь церковных праздников на апрель

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на апрель 2021, где собрано немало важных дат.

Согласному церковному календарю 2021 года, с 1 по 30 апреля продлится многодневный Великий пост.

7 апреля верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля отмечается Лазарева Суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой вербы.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка