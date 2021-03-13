Прощеное воскресенье 2021 выпадает на 14 марта — последний день Великой Масленицы и канун Великого поста.

В Прощеное воскресенье стоит отпустить все обиды и помириться с людьми, с которыми поссорились. Нужно попросить прощения у родных, близких, друзей и коллег, если сознательно или нет вы могли их обидеть.

Если у вас попросили прощения, скажите в ответ: Бог простит и я прощаю.

Если у Вас нет возможности лично поздравить с праздником близких и попросить прощения, то Факты ICTV создали праздничные картинки.

Традиции Прощенного воскресенья

На Прощеное воскресенье принято от всей души просить прощения и отпускать обиды. В то же время первыми этот шаг должны сделать взрослые: родители попросить прощения у детей, учитель — у учащихся, начальник — у подчиненных.

Подробнее о традициях и запретах на Прощеное воскресенье, читайте на сайте Факты ICTV.