PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Как удалить пароль на Windows 10
Факты / Lifestyle
Марина Корзун |
Как удалить пароль на Windows 10

Как удалить пароль на Windows 10

Стандартные настройки Windows предлагают вводить пароль при каждом запуске работы компьютера.  Это помогает пользователю защитить конфиденциальность устройства, но с другой стороны, когда ноутбуком пользуется только один человек, это может доставлять неудобство. Как удалить пароль на Windows 10 — несколько простых способов Факты ICTV описали в инструкции с фото.

Как отключить пароль при входе в систему Windows

Нажмите правой кнопкой мышки на Пуск и выберите из предложенных функций Выполнить (Run). Или же используйте комбинацию Win+R.

Откроется окно, куда нужно ввести команду netplwiz и ОКнуть действие.

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

На экране высветится список всех учетных записей компьютера. Выберите имя того пользователя, для которого вы собираетесь менять настройки пароля.

Теперь снимите галочку возле поля о вводе данных для авторизации. Затем подтвердите свое действие нажатием Ок.

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

Как спрятать пароль с помощью редактора реестра

Зайдите в редактор, использовав клавиши Win+R. Откроется поле, в которое вы вводите команду regedit, а затем нажимаете Ок.

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

В открытом окне будет видно множество сетевых папок, но нам необходимо найти и перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Чтобы не искать нужную папку во множестве остальных, можно просто скопировать указанный выше путь и вставить его в адресную строку окна.

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

Перед вами будет список значений. Найдите среди них AutoAdminLogonнажмите на него дважды и в окошке измените значение на 1. Это позволит входить в систему автоматически.

Затем найдите значение DefaultPasswordздесь необходимо указать пароль для входа.

Выйдите из редактора и перезагрузите компьютер. Эти действия активируют сохраненные изменения, и вводить пароль для авторизации больше не понадобится.

Как сделать пароль пустым

Откройте окно безопасности с помощью известной комбинации Ctrl+Alt+Del (так называемого салюта из трех пальцев). В появившемся окне выберите команду Изменить пароль (Change a password).

Откроется вкладка с настройками паролей. В первом поле укажите свой старый ключ доступа. Остальные два поля, предназначенные для введения и подтверждения нового пароля, не заполняйте, оставив их пустыми.

Чтобы сохранить внесенные изменения, жмите на стрелочку справа.

Как спрятать пароль после режима сна

В меню настроек Windows найдите вкладку Учетные записи (Accounts), а уже в ней — Параметры входа (Sign-in options).

Найдите раздел Требуется вход и найдите в списке предложенных опций вариант Никогда.

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

Отметим, что этот раздел есть не на всех компьютерах. Если на вашем устройстве он отсутствует, можете в этом же окне настроек Пароля сделать его пустым.

Как полностью убрать пароль в Windows 10

Если вас приводит в бешенство требование компьютера вводить пароль при каждом запуске, можно вообще его убрать. Для этого откройте командную строку (комбинацией Win+R или через меню) и введите cmd.

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

Пропишите в строке текст net user “” и после этого нажмите Enter.

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

Если требуется оставить пустой пароль, не вносите между кавычек текст, просто оставьте их голыми. Но если хотите установить ключ доступа, внутрь кавычек нужно дописать символы.

Как удалить пароль с помощью Autologon

Изменить настройки пароля можно также с помощью сторонних программ, например утилита Autologon.

Скачайте программу для Windows, а потом введите данные — название учетки пользователя, домен, пароль. Выберите опцию Разрешить (Enable).

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

После проверки утилитом параметров вам больше не придется авторизоваться при запуске устройства в Windows 10.

Теги:
Загружается…

Вверх Вверх