Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

Зайдите в редактор, использовав клавиши Win+R. Откроется поле, в которое вы вводите команду regedit, а затем нажимаете Ок.

В открытом окне будет видно множество сетевых папок, но нам необходимо найти и перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Чтобы не искать нужную папку во множестве остальных, можно просто скопировать указанный выше путь и вставить его в адресную строку окна.

Перед вами будет список значений. Найдите среди них AutoAdminLogon — нажмите на него дважды и в окошке измените значение на 1. Это позволит входить в систему автоматически.

Затем найдите значение DefaultPassword — здесь необходимо указать пароль для входа.

Выйдите из редактора и перезагрузите компьютер. Эти действия активируют сохраненные изменения, и вводить пароль для авторизации больше не понадобится.