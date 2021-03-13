Как удалить пароль на Windows 10 — ИНСТРУКЦИЯ

Как отключить пароль при входе в систему Windows
Нажмите правой кнопкой мышки на Пуск и выберите из предложенных функций Выполнить (Run). Или же используйте комбинацию Win+R.
Откроется окно, куда нужно ввести команду netplwiz и ОКнуть действие.
На экране высветится список всех учетных записей компьютера. Выберите имя того пользователя, для которого вы собираетесь менять настройки пароля.
Теперь снимите галочку возле поля о вводе данных для авторизации. Затем подтвердите свое действие нажатием Ок.
Как спрятать пароль с помощью редактора реестра
Зайдите в редактор, использовав клавиши Win+R. Откроется поле, в которое вы вводите команду regedit, а затем нажимаете Ок.
В открытом окне будет видно множество сетевых папок, но нам необходимо найти и перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Чтобы не искать нужную папку во множестве остальных, можно просто скопировать указанный выше путь и вставить его в адресную строку окна.
Перед вами будет список значений. Найдите среди них AutoAdminLogon — нажмите на него дважды и в окошке измените значение на 1. Это позволит входить в систему автоматически.
Затем найдите значение DefaultPassword — здесь необходимо указать пароль для входа.
Выйдите из редактора и перезагрузите компьютер. Эти действия активируют сохраненные изменения, и вводить пароль для авторизации больше не понадобится.
Как сделать пароль пустым
Откройте окно безопасности с помощью известной комбинации Ctrl+Alt+Del (так называемого салюта из трех пальцев). В появившемся окне выберите команду Изменить пароль (Change a password).
Откроется вкладка с настройками паролей. В первом поле укажите свой старый ключ доступа. Остальные два поля, предназначенные для введения и подтверждения нового пароля, не заполняйте, оставив их пустыми.
Чтобы сохранить внесенные изменения, жмите на стрелочку справа.
Как спрятать пароль после режима сна
В меню настроек Windows найдите вкладку Учетные записи (Accounts), а уже в ней — Параметры входа (Sign-in options).
Найдите раздел Требуется вход и найдите в списке предложенных опций вариант Никогда.
Отметим, что этот раздел есть не на всех компьютерах. Если на вашем устройстве он отсутствует, можете в этом же окне настроек Пароля сделать его пустым.
Как полностью убрать пароль в Windows 10
Если вас приводит в бешенство требование компьютера вводить пароль при каждом запуске, можно вообще его убрать. Для этого откройте командную строку (комбинацией Win+R или через меню) и введите cmd.
Пропишите в строке текст net user “” и после этого нажмите Enter.
Если требуется оставить пустой пароль, не вносите между кавычек текст, просто оставьте их голыми. Но если хотите установить ключ доступа, внутрь кавычек нужно дописать символы.
Как удалить пароль с помощью Autologon
Изменить настройки пароля можно также с помощью сторонних программ, например утилита Autologon.
Скачайте программу для Windows, а потом введите данные — название учетки пользователя, домен, пароль. Выберите опцию Разрешить (Enable).
После проверки утилитом параметров вам больше не придется авторизоваться при запуске устройства в Windows 10.