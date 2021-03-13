Важный праздник 14 марта — День украинского добровольца.
Особое значение день добровольцев получил в 2014 году из-за событий Революции Достоинства и российско-украинской войны на Востоке Украины.
Добровольцы остаются одной из главных движущих сил в украинском обществе: кроме помощи на фронте, они занимаются спасением тяжелобольных детей, неблагополучных семей и пенсионеров.
Именины 14 марта
14 марта именины отмечают владельцы таких имен: Антонина, Евдокия, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапий, Давид Марьяна.
Приметы на 14 марта
- Если 14 марта солнечно и тепло, значит, всю весну погода будет хорошей.
- Ласковый и теплый ветер — лето, скорее всего, будет с большим количеством осадков и холодным.
- Куры талую воду пьют — примета к тому, что мороз будет, а холодная погода продержится достаточно долго.
- Солнечный день предвещает урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.
- Теплый день 14 марта — лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса.
- Наводнение в этот день — на лугах будет много травы, а скот будет сильным и здоровым.
Что нельзя делать 14 марта
- Церковь рекомендует воздержаться от излишней скорби.
- Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных.
- Нельзя уходить до окончания службы из храма.
Календарь церковных праздников на март
В календаре церковных праздников на март 2021 насчитывается много памятных дат.
С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.
В частности, Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста — на 27 марта.