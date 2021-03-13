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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 14 марта

Важный праздник 14 марта — День украинского добровольца.

календарь

Особое значение день добровольцев получил в 2014 году из-за событий Революции Достоинства и российско-украинской войны на Востоке Украины.

Добровольцы остаются одной из главных движущих сил в украинском обществе: кроме помощи на фронте, они занимаются спасением тяжелобольных детей, неблагополучных семей и пенсионеров.

Именины 14 марта

14 марта именины отмечают владельцы таких имен: Антонина, Евдокия, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапий, Давид Марьяна.

Приметы на 14 марта

  • Если 14 марта солнечно и тепло, значит, всю весну погода будет хорошей.
  • Ласковый и теплый ветер — лето, скорее всего, будет с большим количеством осадков и холодным.
  • Куры талую воду пьют — примета к тому, что мороз будет, а холодная погода продержится достаточно долго.
  • Солнечный день предвещает урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.
  • Теплый день 14 марта — лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса.
  • Наводнение в этот день — на лугах будет много травы, а скот будет сильным и здоровым.
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Что нельзя делать 14 марта

  • Церковь рекомендует воздержаться от излишней скорби.
  • Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных.
  • Нельзя уходить до окончания службы из храма.

Календарь церковных праздников на март

В календаре церковных праздников на март 2021 насчитывается много памятных дат.

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

В частности, Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста — на 27 марта.

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