Важный праздник 14 марта — День украинского добровольца.

Особое значение день добровольцев получил в 2014 году из-за событий Революции Достоинства и российско-украинской войны на Востоке Украины.

Добровольцы остаются одной из главных движущих сил в украинском обществе: кроме помощи на фронте, они занимаются спасением тяжелобольных детей, неблагополучных семей и пенсионеров.

Именины 14 марта

14 марта именины отмечают владельцы таких имен: Антонина, Евдокия, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапий, Давид Марьяна.

Приметы на 14 марта

Если 14 марта солнечно и тепло, значит, всю весну погода будет хорошей.

Ласковый и теплый ветер — лето, скорее всего, будет с большим количеством осадков и холодным.

Куры талую воду пьют — примета к тому, что мороз будет, а холодная погода продержится достаточно долго.

Солнечный день предвещает урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.

Теплый день 14 марта — лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса.

Наводнение в этот день — на лугах будет много травы, а скот будет сильным и здоровым.

Читайте Календарь питания в Великий пост 2021 на каждый день

Что нельзя делать 14 марта

Церковь рекомендует воздержаться от излишней скорби.

Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных.

Нельзя уходить до окончания службы из храма.

Календарь церковных праздников на март

В календаре церковных праздников на март 2021 насчитывается много памятных дат.

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

В частности, Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста — на 27 марта.