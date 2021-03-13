Холостяк 11: как прошел 2 выпуск Холостяка на СТБ

12 марта вышел второй выпуск романтического шоу Холостяк 11. Главный герой Михаил Заливако ближе познакомился с участниками проекта, сходил на несколько свиданий, а также успел отправить домой едва ли не рекордное количество девушек.

Первой пойти на свидание с холостяком повезло Юлии, которая имеет прозвище Зайка из-за костюма, в котором она пришла на первую встречу. Пара отправилась на шопинг, а потом девушку ожидал приятный сюрприз — совместное изготовление колец.

Далее холостяк ходил только на групповые свидания, во время которых открылось множество тайн, а некоторые девушки сразу же отправились домой. Участницы узнали о существовании двух домов, что стало для них настоящим шоком.

Кроме того, 24-летняя Анастасия, решилась на откровенное признание. Она рассказала соперницам и Михаилу о своей бывшей профессии — актриса эротических фильмов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ex — P*rnostar|Холостяк 11???? (@adelasantyxx)

Покинули проект сразу девять девушек: Валентина Петренко, Ольга Дитковская, Валентина Панченко, Елена Грива, Анна Салтыкова, Ульяна Корох, Дана Квин, Хана Мамедова, Ксения Павленко.

Михаил Заливако

Главным героем 11 сезона романтического шоу Холостяк стал 31-летний бизнесмен Михаил Заливако. Он владеет бизнесом в сфере логистики, родился и проживает в Харькове.

Холостяк не представляет своей жизни без гор и спорта, в 2019 году он даже поднялся на вершину Эльбруса. Несмотря на успех и насыщенную жизнь ему не хватает одного — любви. Поэтому Михаил верит, что сможет найти свою половинку благодаря проекту Холостяк 11.

Фото: СТБ