День ангела Анны в Украине: поздравления в СМС и картинках

День святой Анны отмечают 14 марта. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.

Согласно приданиям, Мария родилась у Анны и ее мужа Иоакима, когда они прожили вместе 50 лет. К тому моменту у них как не получалось зачать ребенка. Из-за отчаяния Иоаким ушел в пустыню, где он постился, плакал и молился 40 дней.

Молитвы мужчины услышал Бог и подарил им дитя. Затем к паре явился архангел Гавриил и заявил, что благодаря их дочери Марии мир будет спасен.

Читайте Календарь праздников на март 2021

14 марта принято поздравлять всех женщин, которые носят имя Анна. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС и картинках.

Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

Анна пресвятая — есть твой Покровитель.

Матерь Богородицы она.

Пусть поможет сохранить твою обитель,

Полную любви, порядка и тепла.

Поздравляю от души тебя, Анюта,

Ты плыви по своему течению,

В доме я желаю Вам уюта,

Доброты, удачи и везения!

С праздником тебя, Анюта!

Жить желаю ярко, круто,

Феерично и успешно,

С верой в сердце и с надеждой.

Будет рядом пусть любимый,

Замечательный мужчина.

Ценит пусть и обожает,

От проблем любых спасает!

Поздравляю тебя, Анна!

Пусть тебе всегда везет,

Будь счастливой и желанной,

Пусть с успехом жизнь течет.

Пусть твои все начинания

Не расстанутся с удачей,

Радость будет постоянной

И прекрасной — не иначе!

Церковный календарь на март

По церковному календарю на март 2021 года 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресеньем.

Также в этом месяце выпадает два дня, когда верующие поминают умерших родственников.

В частности, Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста – на 27 марта.