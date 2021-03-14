14 марта — День ангела Дарьи. Это имя имеет персидские корни и переводится как обладающая добром.

Те, кого родители назвали этим именем, зачастую имеют сильный характер. С детства Дарьи очень подвижны, активны, они всегда умеют постоять за себя и, если нужно, заступиться за других. Это очень волевые люди.

Дарья — добрая и щедрая, трудолюбивая, активная и действенная. Все Даши без исключения имеют развитое воображение и отличную интуицию, им любые дела даются достаточно просто, и во всем они достигают успеха.

В День ангела Дарьи Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

Поздравление с Днем ангела Дарьи

Календарь церковных праздников 2021

Каждый год украинцы отмечают ряд церковных праздников, среди них самые большие — Рождество Христово, Пасха и Троица.

Кроме того, есть посты, которые длятся от одного дня до больше месяца. Полный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите в материале Фактов ICTV.