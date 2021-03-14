PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

С днем ангела Александра: яркие открытки и поздравления

День ангела Александра празднуют несколько раз в году, в том числе 14 марта. Это имя имеет греческое происхождение и в переводе означает защитник людей.

Привітання з днем ангела Олександра

Наверное, именно поэтому Александры волевые, целеустремленные и всегда достигают своей цели. Они часто являются руководителями или предпринимателями, поскольку умело способны управлять коллективом.

Также для мужчин с таким именем характерно обостренное чувство справедливости.

Читайте
Вербное воскресенье 2021 – история и традиции праздника

Факты ICTV собрали поздравления с днем ​​ангела Александра в картинках, чтобы вы могли поздравить своих мужчин.

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Если вы следите за важными религиозными датами, Факты ICTV собрали для вас полный календарь церковных праздников 2021 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка