День ангела Александра празднуют несколько раз в году, в том числе 14 марта. Это имя имеет греческое происхождение и в переводе означает защитник людей.

Наверное, именно поэтому Александры волевые, целеустремленные и всегда достигают своей цели. Они часто являются руководителями или предпринимателями, поскольку умело способны управлять коллективом.

Также для мужчин с таким именем характерно обостренное чувство справедливости.

Факты ICTV собрали поздравления с днем ​​ангела Александра в картинках, чтобы вы могли поздравить своих мужчин.

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