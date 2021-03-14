День ангела — Татьяны (14 марта): поздравления и значение имени

14 марта отмечают День ангела Татьяны. С древнегреческого языка имя означает составительница, основательница.

Татьяна – эмоциональная, харизматичная и принципиальная девушка. Однако ее принципы зависят от настроения. Она всегда старается быть лидером и не любит однообразие.

Представительницы с этим именем постоянно посещают спортивные секции, хореографические кружки, курсы рукоделия. Также Таня обожает путешествия.

В компании Танюшка ведет себя раскованно, ей нравится быть в центре внимания, особенно среди мужчин. Семейная жизнь не всегда складывается удачно, так как девушка может без особого повода устроить скандал.

Именинница много времени уделяет внешнему виду. Она тратит много денег на одежду и косметику.

В семье часто выступает инициатором ремонтов, переделок, перестановки мебели. Ревнивая, но упорно скрывает свою ревность.

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

Факты ICTV собрали красивые поздравления в стихах и ярких открытках – выбирай и поздравляй всех знакомых Танечек с праздником.

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Таня, Танечка, Танюша,

Ты меня сейчас послушай:

Пожелаю, чтоб всегда

В гору шли твои дела,

Чтоб была всегда красивой,

Сногсшибательной, счастливой.

Будет жизнь полна событий,

Приключений и открытий,

Чтоб скучать не приходилось,

Чтоб всегда ты веселилась.

Я желаю встретить счастье,

Чтобы при любом ненастье

Рядом были все друзья,

А еще — твоя семья!

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С Днем Татьяны поздравляю,

Покровительства желаю,

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью!

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День святой Татьяны – это праздник твой!

Именины радость пусть несут с собой.

Я желаю, чтобы было у тебя

В жизни много света, счастья и тепла!

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Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма,

Здоровой будь, красивой,

Всегда такой же милой,

Влюбленной и любимой,

Улыбчивой, счастливой,

Ты – лучшая подружка!

С Днем ангела, Танюшка!

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Календарь церковных праздников 2021

2 мая 2021 года будет самый главный праздник для православных христиан – Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Также есть семь больших праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и другие.

Детальный календарь церковных праздников 2021 смотрите на Фактах ICTV.