День ангела Антонины празднуют девять раз в год, в том числе 14 марта. В переводе с греческого это имя означает вступающая в бой.
Заступницей всех обладательниц этого имени является святая мученица Антонина Кродамнская. Когда правитель Фист пытался уговорить ее поклоняться языческим богам, она мужественно отказалась, из-за чего попала в тюрьму.
Позже правитель приказал казнить мученицу, но даже перед этим она не отказалась от своей веры. А Фист получил наказание за свой поступок. Он онемел, не мог ничего есть и спать, поэтому через семь дней умер в страшных мучениях.
Обычно, Антонины — хранительницы домашнего очага. Они отзывчивые, добрые, искренние, открытые, но в то же время имеют неплохие организаторские способности.
Поздравления с днем ангела Антонины в открытках
Поздравления с днем ангела Антонины в прозе и СМС
Дорогая Антонина! Хочу пожелать, чтобы на лице всегда сияла улыбка, глаза светились от счастья, сердце было наполнено любовью, душа стремилась к заветным желаниям и добрым поступкам, а ноги всегда шли по дороге счастья.
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Прекрасная Антонина, милая Тонечка! Поздравляю тебя и желаю здоровья, любви и красоты. Пусть все в жизни будет хорошо, пусть тебя окружает счастье и вдохновение, пусть с тобой всегда будет успех.
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Антонина, поздравляю! Пусть уверенность будет всегда твоим девизом по жизни, чтобы вопреки всем препятствиям ты шла вперед и достигала целей. Желаю успеха и побед!
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От всей души желаю, Тоня,
Тебе здоровья и добра,
Мгновений ярких миллионы,
Любви взаимной и тепла!
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Сегодня все для Антонины:
И комплименты, и цветы.
Я быть желаю позитивной,
И воплощать свои мечты!
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Дорогая Антонина,
Пожелаю в праздник твой
Жизни радостной и дивной,
Долгих лет, любви большой.
Церковные праздники в марте 2021
В календаре церковных праздников на март 2021 года насчитывается много важных дат.
В частности, на 14 марта приходится также Прощеное воскресенье, после которого завтра, 15 числа, начинается Великий пост перед Пасхой.