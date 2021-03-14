Прощеное воскресенье 2021: традиции и запреты

Прощенное воскресенье очень искренний церковный праздник. В этот день принято просить прощение и прощать обиды.

Прощенное воскресенье каждый год припадает на разные даты. Это последний день Масленицы, который в 2021 году приходится на 14 марта.

Традиции и обычаи

Как писали выше в этот день принято от всей души просить прощение и отпускать былые обиды. При чем первыми должны сделать этот шаг взрослые: родители попросить прощения у детей, учитель – у учеников, начальник – у подчиненных.

В этот день нельзя сквернословить, заниматься тяжелым физическим трудом и земельными работами. При этом стоит баловать себя вкусностями, ведь уже 15 марта наступит первый день Великого 48-дневного поста перед Пасхой.

Читайте Календарь питания в Великий пост 2021 на каждый день

По традиции стоит собраться за столом всей семьей. А если после празднования на столе недоеденными остались блины, то ждать в семье прибавления.

После ужина со стола не убирают, а накрывают его белой скатертью, затем овчиной, чтобы в доме был достаток. Остатками пищи обязательно угощают животных и птиц.

Церковные праздники в марте 2021

В марте 2021 года, кроме Масленицы и начала Великого поста, есть еще несколько дат, на которые следует обратить внимание.

Все православные праздники собраны в церковном календаре на март 2021.