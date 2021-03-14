В Прощеное воскресенье, последний день Масленицы, который приходится на 14 марта, принято искренне просить прощения и прощать обиды.

Это необходимо, чтобы с миром, не тая обиды на ближних, войти в Великий пост, который начнется 15 марта.

Просить прощения нужно у всех, кого могли обидеть на протяжении года.

Человек, который просит прощения, должен сказать Прости меня, если сможешь! В ответ необходимо сказать Бог простит, и я прощаю!

Суть этих слов заключается в том, что Господь простил причиненную обиду, и человек зла не держит.

А тот, кто просит прошения, ждет не суда, а только высказывает свое сожаление, что причинил боль. В этом суть христианского прощения.

Великий пост 2021

На следующий день, 15 марта, начинается Великий пост 2021, который длится 48 дней и закончится 2 мая Светлым Христовым Воскресением.

Когда и что можно есть, смотрите в календаре питания в Великий пост 2021 на каждый день на Фактах ICTV.